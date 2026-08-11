VIDEO: Así fue como un jefe amenazó con sanciones a trabajadores tras terremoto en Colombia

Colombia fue golpeada la mañana de este lunes 10 de agosto con un terremoto de magnitud 7.4, pero a pesar de esto, múltiples denuncias surgieron contra un jefe de una empresa en Medellín.

En el video se puede observar cómo el jefe amenaza con sanciones si alguno de los trabajadores evacuaba o se iba tras el fuerte temblor, asegurando que se trataba de “abandono de puesto”.

¿Falta de empatía? Denuncian abuso laboral tras fuerte terremoto en Colombia

El fuerte movimiento sísmico que ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, generó momentos de angustia en diferentes zonas del país; lo que llevó a que las personas salieran de las oficinas para ponerse a salvo o incluso para ver qué había pasado con sus familiares.

En medio de la emergencia, trabajadores de una empresa ubicada en Medellín aseguraron haber recibido inicialmente una instrucción para evacuar, pero apenas un minuto después la orden habría cambiado.

De acuerdo con los empleados, su jefe les había advertido que se podían ir si querían, pero si algo pasaba recibirán una sanción por supuesto abandono de puesto.

🚨Trabajadores d una empresa en Medellín🇨🇴 denunciaron que, tras el temblor, primero les indicaron evacuar y regresar a sus casas. Un minuto después, el jefe les advirtió q serían sancionados por “abandono de puesto” si se iban.



¡Den nombre de la empresa para hacerlos famosos!✊🏻 pic.twitter.com/JWqFeUizBj — 𝐒σ𝐍ᶰყ  (@SonniTx) August 10, 2026

Terremoto sacude Colombia; más de un centenar de muertos y edificios caídos

El movimiento telúrico ha dejado hasta ahora al menos 132 personas muertas y más de 500 heridos, según informó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

La misma organización señaló que la ciudad de Pereira, capital de Risaralda, concentra 60 de las personas fallecidas. Además, se informó que cinco ciudades de Colombia están en alerta roja, mientras que 86 edificios habrían colapsado y siete aeropuertos suspendieron sus operaciones como consecuencia.

Estas cifras y reportes corresponden a información preliminar y pueden cambiar a medida que avancen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de los daños.

Inician labores de rescate tras el terremoto

Uno de los puntos que habría resultado afectado fue el motel Molino Rojo, ubicado en las afueras de Cali, donde se registró el colapso de parte de la estructura.

Decenas de personas, equipos de emergencia, incluidos paramédicos, habrían participado en las labores de búsqueda entre los escombros con el objetivo de encontrar a posibles sobrevivientes.

El epicentro del temblor se ubicó en San José del Palmar, Chocó, aproximadamente a 240 kilómetros al oeste de Bogotá, aunque también se sintió con fuerza en la capital del país.