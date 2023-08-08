VIDEO: Misterioso rayo de luz que atraviesa el cielo de Australia, ¿cuál es la causa?

Pasada la medianoche, un misterioso rayo de luz atravesó el cielo de la ciudad de Melbourne, la capital del estado de Victoria, Australia, algunos habitantes lograron grabarlo, videos que compartieron en sus redes sociales.

El rayo de luz pudo ser observado desde la ciudad turística de Mount Buller hasta Melbourne, la capital del estado australiano de Victoria, es decir, recorrió poco más de 200 kilómetros de distancia, fenómeno que ardió durante casi un minuto y luego se desintegró, sus restos al caer, brillaron intensamente.

Autoridades recibieron llamadas del avistamiento desde lugares ubicados a casi 250 kilómetros de distancia de Melbourne, es decir de hasta tres horas y media de recorrido.

¿Qué era este rayo de luz?

La rápida evaluación de los expertos de la Agencia Espacial de Australia determinó que este rayo de luz era basura espacial que se incendió debido a la fricción del aire por la gran velocidad con la que ingresó a la atmósfera.

"Hemos determinado que los destellos de luz que se vieron en los cielos de Melbourne durante la noche probablemente fueron los restos de un cohete ruso Soyuz-2 que reingresó a la atmósfera terrestre", escribió la agencia en su cuenta oficial de X.

"Muchos habitantes de Melbourne vieron el cohete atravesar el cielo mientras se rompía en pedazos, cada uno de los cuales seguía ardiendo en un grandioso espectáculo de fuegos artificiales", dijo la profesora asociada Alice Gorman de la Universidad de Flinders.

*STATEMENT*



We have determined the flashes of light seen across Melbourne skies overnight were likely the remnants of a Russian Soyuz-2 rocket re-entering the Earth’s atmosphere.



[More in comments] pic.twitter.com/rmb4B5l4iL — Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) August 8, 2023

¿Que diferencia hay entre basura espacial y un meteorito?

Alan Duffy, astrónomo de la Universidad de Swinburnela señaló que la luz no podría haber venido de materia espacial natural como la roca, porque los colores que podían verse en la piezas del rayo de luz indicaban metales o plásticos incendiándose.

"Es más probable que los meteoros naturales brillen de color verde o azul debido a los elementos químicos de los que están compuestos, dijo el profesor Richard de Grijs, astrofísico de la Universidad de Macquarie.