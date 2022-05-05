Real Madrid está en la final de la Champions League

El Real Madrid derrotó 3-1 al Manchester City en el segundo partido de la semifinal de la Champions League, y con un marcador global de 5-6, obtuvo su pase para enfrentar al Liverpool en la final de la Liga de Campeones.

El Manchester City ganaba el partido de este jueves en el estadio Santiago Bernabéu con un marcador de 1-0, y parecía tener la final en la bolsa con un abultada diferencia en el marcador global de 5-3.

Sin embargo, Riyad Mahrez abrió el marcador para el Real Madrid al minuto 73 empatando el partido de hoy. En el último minuto del tiempo reglamentario, con un cabeceó de Rodrygo Silva de Goes se igualó el marcador global.

A los cinco minutos del tiempo complementario, Karim Bezema cobró un penal originado por una falta de Rubén Dias, y le dio al Real Madrid el pase a la final de la Champions League.

El Real Madrid creó otra noche para dejar en la historia de la Champions League, ya que luchó desde atrás por tercera vez consecutiva en la fase eliminatoria del torneo de esta temporada para seguir en camino de ganar el torneo más prestigioso de futbol a nivel europeo por quinta vez en los últimos nueve años.

|Reuters

El Manchester City trabajó incansablemente para someter a los locales, que no lograron anotar en la primera mitad del partido, en cambio, Bernardo Silva se abrió paso por la zona media de la defensa y dejó el balón para que Mahrez rematara y marcara el gol de la ventaja del City.

Ahí parecía que el equipo inglés tenía asegurada la llave para llegar a la final de la Champions League en busca de su primer título de la competencia.

Sin embargo, como lo hizo contra el Paris St Germain en los octavos de final y el Chelsea en los cuartos, el Real Madrid dio la vuelta y se coló a la fiesta grande del futbol europeo.

¿Cuándo y dónde será la final de la Champions League?

El próximo 28 de mayo el Real Madrid se enfrentará al Liverpool en París, en una revancha de la final de 2018 en Kiev, en la que la escuadra española ganó con un marcador de 3-1.

