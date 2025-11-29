Vuelven los ferris entre Cozumel y Playa del Carmen tras suspensión por el Frente Frío 16

Luego de una suspensión derivada de las condiciones climáticas provocadas por el paso del Frente Frío 16 en Quintana Roo, los ferris que operan la ruta Cozumel – Playa del Carmen anunciaron la reanudación gradual de sus servicios este 28 de noviembre. La actividad marítima se mantuvo detenida desde la mañana del viernes debido a los fuertes vientos y oleaje elevado que representaban riesgos para la navegación segura.

La Capitanía de Puerto determinó que los cruces quedarían suspendidos hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas y fuera seguro reanudar el tránsito marítimo. Pasadas las 18:00 horas, las empresas Winjet, Ultramar y Xcaret informaron que habían recibido autorización para retomar los viajes.

Horarios de reactivación de las navieras en Quintana Roo

Winjet Fast Ferry, a través de un comunicado oficial, informó que retomó operaciones con la salida de las 18:00 horas desde Cozumel. La empresa agradeció la comprensión de los usuarios y pidió mantenerse atentos a sus canales oficiales ante cualquier actualización.

Por su parte, Ultramar anunció que reanudaría su ruta Playa del Carmen–Cozumel a partir de las 19:00 horas, con salidas programadas desde Cozumel a las 7:00 p.m. y 9:00 p.m., mientras que desde Playa del Carmen operarían los horarios de 8:00 p.m. y 10:00 p.m.

Finalmente, Xcaret Xailing informó que su servicio federal se restableció a las 18:30 horas, siguiendo las indicaciones de la autoridad portuaria. La empresa agradeció la confianza de los pasajeros e invitó a verificar actualizaciones en sus plataformas oficiales.

Resumen rápido de horarios:



Winjet: 18:00 h desde Cozumel

Xcaret Xailing: 18:30 h

Ultramar: 19:00 h (7:00 p.m. desde Cozumel)

Condiciones del clima por Frente Frío 16

Durante la noche y la madrugada del sábado, el Frente Frío 16 se desplazará hacia el mar Caribe, dejando de afectar directamente al país. Sin embargo, la masa de aire polar que lo acompaña, combinada con un canal de baja presión en el sureste, provocará lluvias torrenciales en regiones de Veracruz y Oaxaca, así como precipitaciones intensas en Chiapas y Tabasco. También se esperan lluvias muy fuertes en zonas de Hidalgo, Puebla y el norte de Veracruz, además de fuertes en Campeche y Quintana Roo. El evento de “Norte” continuará con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de hasta 2.5 metros en las costas de la Península de Yucatán.