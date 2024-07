¿Joe Biden irá contra Donald Trump en elecciones de EU en 2024? Esto se sabe

Los rumores sobre la posible salida de Joe Biden de la carrera presidencial en Estados unidos en 2024 crecen, de acuerdo con algunas previsiones de la prensa de ese país.

Según el diario The New York Times, el actual mandatario ya no está seguro de poder vencer al expresidente Donald Trump y ganar la reelección.

The Washington Post afirma que en palabras de Nancy Pelosi, exlíder de la Cámara de Representantes, aún es posible convencer a Biden de hacerse a un lado para colocar a alguien más como representante demócrata.

Biden hace “examen de conciencia” ante peticiones para dejar carrera presidencial

El presidente de Estados Unidos se está tomando en serio los llamamientos para que dé un paso al costado como candidato demócrata y varios demócratas creen que su salida es solo cuestión de tiempo, según fuentes familiarizadas con el asunto.

“Está haciendo un examen de conciencia, lo sé a ciencia cierta”, dijo una de las fuentes, que pidió permanecer en el anonimato. “Lo está pensando muy seriamente”, comentó.

Biden, de 81 años, ha enfrentado una creciente presión por parte de destacados miembros de su partido para que ceda su posición en la papeleta electoral después de su mala actuación en el debate contra el expresidente Donald Trump, que suscitó dudas sobre su edad y su capacidad para ganar en noviembre.

El presidente se ha opuesto a los llamamientos, argumentando que ha ganado millones de votos en las primarias de los últimos meses y que es la elección de los votantes demócratas.

Además, el presidente se ha visto bajo los reflectores, pues el 11 de julio pasado en un mensaje en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), confundió a Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania con Vladimir Putin, mandatario de Rusia y después confundió a Kamala Harris con Donald Trump.

De hecho, se ha hablado del estado de salud del actual presidente de Estados Unidos. De acuerdo con la Casa Blanca, Biden no recibe tratamiento para combatir el Parkinson, esto después de que salieron a la luz distintos informes de un neurólogo que visitó la casa del presidente durante ocho veces en el año 2023.

Con información de Reuters