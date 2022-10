Sin reforma, fuerzas armadas no podrán enfrentar al crimen: Moreira

Ciudad de México. Desde la Cámara de Diputados, el PRI llama a la oposición a respaldar la reforma que ampliara la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Advierte que si esta ley se vence en marzo de 2024. ni el ejército ni la marina podrán intervenir para enfrentar al crimen que provoquen hechos violentos como el ocurrido recientemente en Zapopan, Jalisco.

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, pidió a senadores de su partido unirse por el bien de los mexicanos y a Movimiento Ciudadano escuchar al gobernador de Jalisco.

“Que se haga a favor porque el país está en un momento muy violento, les pido que vean el video que subió el señor gobernador de Jalisco en el que manifiesta que, si no ha sido por el Ejército mexicano, lo dice textual, hubiera pasado a mayores los incidentes que se dieron en Zapopán porque además en marzo que faltan 15 meses de 2024 esa intervención que se dio ya no se podría hacer. Nosotros no estamos militarizando ni haciendo otra cosa más que una extensión”.

Moreira invita Marko Cortés a reflexionar situación del país

Para Marko Cortes, dirigente nacional del PAN, su aliado en receso, el líder de los diputados del PRI lo exhorto reflexionar sobre la coyuntura que vive el país, incluso los estados panistas.

“Yo le pediría a él, primero, que revise su postura, que nosotros estamos por la Alianza y que platique con sus gobernadores. A nosotros nos gustaría, en el PRI conocer cuál es la opinión del gobernador de Guanajuato, cuál es la opinión del señor gobernador de Querétaro, que se le están complicando las cosas”, enfatizo Moreira Valdez.

No obstante, aclaro que si el senado aprueba cambios la bancada del PRI en la Cámara de Diputados los analizara a detalle, aunque de entrada manifestó su simpatía.

PRI va por comparecencia de titulares de Seguridad y Guardia Nacional

Como parte de la glosa del cuarto informe presidencial, el PRI pide la comparecencia de emergencia ante el pleno de la Cámara de Diputados de la secretaria de Seguridad, Rosa Ícela Rodríguez y del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Los priistas no quieren solo saber cómo van los delitos ni que se está haciendo, sino que buscan ir más allá, porque que, dicen, hay cosas que no cuadran como ausencia de funcionarios de seguridad frente a la violencia que vive el país, como la del fin de semana en la que un supuesto cartel hizo presencia en San Luis Potosí y la ocurrida recientemente en Jalisco.

“Y entre otras cosas le vamos a preguntar ¿por qué en ese momento de emergencia traía al subsecretario haciendo campaña para ser gobernador de un estado? ¿por qué en ese mismo momento? Vemos que eso no es consistente ni siquiera con las afirmaciones”, adelanto el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira.

La propuesta del PRI para que comparezca la secretaria de Seguridad, y el titular de la Guardia Nacional, tiene que ser votada en las 7 fuerzas políticas de San Lázaro y de ser aprobada, estipular la fecha.