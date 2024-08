¿Qué está pasando con la inversión extranjera en México tras reforma al Poder Judicial?

En Washington, Estados Unidos , nadie cree hoy que hay una pausa en las relaciones con México. Aquí nadie quiere provocar malentendidos con un socio tan importante y por eso buscamos a Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio de Estados Unidos.

“Este es un gran momento para México, o sea hay muchas cadenas de suministro que se están cambiando a México que quieren buscar un lugar nuevo. En México hay décadas de experiencia en manufactura o sea no es algo que se pueda hacer. Es algo que se hace y que se hace bien en México.

“Y sería una lástima que esto fuera una traba para la inversión extranjera. Eso es lo que haría falta analizar. Los factores domésticos esos los voy a dejar al gobierno de México y al pueblo de México”, dijo.

¿Qué ha pasado con la inversión extranjera en México?

Si usted busca declaraciones acerca de México entre los voceros oficiales de Estados Unidos, no las va a encontrar. La inversión extranjera tampoco se ha alterado, México sigue siendo destinatario de la confianza del dinero extranjero, pero no hay que ignorar que hay otros países que quieren esas inversiones. México tiene competidores.

“A mí me han dicho algunos sudamericanos, algunos asiáticos, Carlos no saben lo que tienen en México, que es la frontera con Estados Unidos. La cosa es aprovecharla y eso puede ser una gran ventaja, para el país, para la prosperidad, para el crecimiento, para la creación de empleos. Y ojalá y que hagan lo que tengan que hacer, no impacte la inversión”, expresó Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio de Estados Unidos.

Algo que se reconoce fuera de México, es su mano de obra. Los años abriendo mercados exteriores elevaron los estándares mexicanos.

“Hoy en día México es una potencia en manufactura. Está entre los mejores países en el mundo, conocen la calidad, conocen estándares, conocen como entrar a países. Es una especialidad. Es un momento de oro para México”, añadió el exfuncionario.

Exjefes de Estado rechazan modificación el sistema judicial en México

Hoy también varios exjefes de Estados latinoamericanos y de España emitieron esta declaración en la que muy directamente rechazan una modificación el sistema judicial mexicano que limite la independencia y autonomía del poder judicial mexicano.

Lo firman expresidentes como Oscar Arias de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador y José María Aznar de España. No hay un solo estadounidense entre ellos.