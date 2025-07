Luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos amagó con rechazar vuelos de México, por incumplir acuerdos, entre el que destaca el traslado de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Intencional Felipe Ángeles (AIFA), expertos advierten riesgos que los usuarios de las aerolíneas lo resentirán al pagar más por los vuelos.

En entrevista con ADN 40, el economista Luis Miguel González, explicó que esta decisión y la respuesta de México devela una falta de comunicación y que no se dimensionan las consecuencias, pero aseguró que de seguir la situación como hasta el momento, se tendría un aumento en los costos de los vuelos, pero también la cancelación de rutas, además de la pérdida de competitividad.

“Si no hay un acuerdo, tendríamos dos efectos: Unos son precios más altos, pero el otro es cancelación de rutas en algunos casos, la cancelación de una ruta es quizá más dañina que el alza de precios, porque, como dice el refrán, no hay bien más caro que el que no existe”, consideró el también director de El Economista.

México perdería competitividad si EU cumple amago

“Se mueven más de 800 mil toneladas de carga en los aeropuertos de la Ciudad de México, del Valle de México y entre México y Estados Unidos son 40 millones de pasajeros al año. Es demasiado grande. El tema es demasiado importante la relación binacional como para que lo que estemos viendo es una incomunicación o un malentendido de este tamaño”, opinó.

“Se reducirían los vuelos, en términos generales, el mercado de México es el más grande para el mercado de las aerolíneas de Estados Unidos. Para las aerolíneas mexicanas, el poder volar en EU es la parte más jugosa de su negocio.

Si se cumple, como consumidores tendríamos menos vuelos, las aerolíneas mexicanas pierden la oportunidad de competir en el mercado de Estados Unidos”.

Finalmente, expuso que es necesario que se abran las negociaciones y se responda a Estados Unidos, pues el comunicado que emitió el gobierno, parece, que “todo está bien”.

Inversiones se fueron perdiendo desde la cancelación de NAIM

Aníbal Gutiérrez, economista, explicó que el encarecimiento de los vuelos se dio desde la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pues se presentó una suspensión de rutas que afectó a la inversión. Con esta cancelación, dijo, no quedaron resueltas algunas rutas y que al final, los afectados son los clientes de las aerolíneas.

“Con tal de forzar la migración al AIFA, pues obviamente lo que se hizo fue reducir el número de operaciones de 61 a 44 (en el AICM) y luego decir que todo el transporte de cargas se iba para allá”.

Anibal comentó que este movimiento implicó movilizar no solo la infraestructura de los vuelos de carga, sino también a su personal y de las propias mercancías, además del tiempo de movilización hacia el AIFA. Por lo anterior, consideró que es necesario analizar la situación y negociar.