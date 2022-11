Colombia: no va el impuesto a Iglesias de la reforma tributaria

El impuesto a las Iglesias no irá en la reforma tributaria. Así se decidió durante la conciliación de la iniciativa en el Congreso, que ya ha tomado casi una semana y que no había avanzado, al parecer, por la discusión de este artículo en particular.

El gravamen se había hundido en el debate del Senado, pero había sido aprobado en Cámara de Representantes.

El gobierno del presidente Gustavo Petro había propuesto en la reforma tributaria que las Iglesias pagaran un impuesto de renta del 20% por actividades diferentes al culto, la beneficencia y la educación.

La decisión se tomó en el Ministerio de Hacienda, entre los cuatro conciliadores, el jefe de la cartera, José Antonio Ocampo; el ministro del Interior, Alfonso Prada, y la senadora de Colombia Justa Libres Lorena Ríos.

Otro artículo de la reforma tributaria que se caería en la discusión es el de la tarifa diferencial de renta para las pequeñas y medianas empresas.