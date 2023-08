¿Me puede detener un policía que NO es de tránsito?

¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que un policía preventivo te pide detener tu vehículo al asegurar que has cometido una infracción al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México? Si es así, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos si se trata de una situación legal o no.

Generalmente, cuando un policía preventivo suele detener a un vehículo, el oficial indica al conductor que le hablará a un agente de tránsito para infraccionarlo o para pedir el arrastre de tu auto al corralón, esta situación suele causar conflicto a los automovilistas cuestionándose si el hecho es legítimo.

¿Qué tipo de policía te puede parar?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, se entiende por ‘agente’ a la persona integrante de la Policía de Control de Tránsito autorizada para expedir y firmar las boletas de sanción, con motivo de infracciones a las disposiciones en materia de tránsito, captadas mediante sistemas tecnológicos y equipos electrónicos portátiles, ¿entonces quiénes son los oficiales que pueden multarte?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indica que los policías preventivos SÍ te pueden detener en caso de infringir el reglamento de tránsito, ya que se encuentra dentro da las facultades los agentes; sin embargo, lo que NO tienen permitido estos oficiales, por ningún motivo, es infraccionar a los automovilistas.

Según explicó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, los policías preventivos sí pueden detener a los automovilistas porque se encuentra dentro de las funciones del cuidado a los habitantes de la capital del país.

¿#SabíasQue todos los policías te pueden detener si faltas al Reglamento? Tránsito debe llegar para infraccionar. pic.twitter.com/w1pDtROxJj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 10, 2015

¿Qué hacer si me detiene un policía que no es de tránsito?

Es importante conocer que los únicos agentes de la policía autorizados para levantar infracciones son solo los agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ya que los agentes únicamente pueden levantar la multa a través de una aplicación telefónica que ellos tienen en su teléfono móvil con el que disponen para cumplir su labor.

¿Entonces cómo es que el ciudadano puede percatarse de que se trata de un hecho legal? Bien, en la aplicación del Gobierno de México, conocida como ‘App CDMX’, cualquier ciudadano puede revisar en el apartado “Mi Policía” si el agente que los va a infraccionar se encuentra facultado para hacerlo.