Regreso a clases dispara el gasto familiar: uniforme escolar y calzado superan los $3,350 pesos por alumno

La temporada escolar ya está a la vuelta de la esquina y miles de familias mexicanas se enfrentan a uno de los desembolsos más fuertes del año: el uniforme escolar. Mónica, una niña que acaba de pasar a sexto grado, ya disfrutó sus vacaciones de verano al máximo, pero ahora ella y su papá están listos para enfrentar la realidad del nuevo ciclo escolar 2026-2027.

Según los precios relevados por Azteca Noticias, un kit completo de uniforme escolar, que incluye pants, chamarra, pantalón, playera, short, suéter y blusa o camisa, tiene un costo aproximado de $1,350 pesos. A eso hay que sumarle calcetas, zapatos escolares, entre $600 y $1,000 pesos y tenis deportivos, aproximadamente $700 y $1,500 pesos, lo que eleva el gasto total estimado a más de $3,350 pesos por alumno, ¡y eso es solo en vestimenta!