Reino Unido expone operación de espionaje ruso con submarinos en el Atlántico Norte

El secretario de Defensa británico, John Healey, reveló que las fuerzas armadas del Reino Unido, en colaboración con Noruega y otros aliados de la OTAN, detectaron y rastrearon tres submarinos rusos que realizaban actividades de espionaje sobre infraestructura crítica en el fondo del Océano Atlántico.

Según el informe oficial, la incursión rusa tuvo como objetivo principal la obtención de información sobre cables submarinos de telecomunicaciones y ductos de energía. Se identificaron tres embarcaciones:



Un submarino de ataque clase Akula: Utilizado presuntamente como táctica de distracción.

Utilizado presuntamente como táctica de distracción. Dos submarinos de la dirección GUGI: Unidades especializadas en investigación de aguas profundas, que permanecieron en la zona tras la retirada del primer navío.

El Ministerio de Defensa británico desplegó la fragata HMS St Albans, el buque tanque RFA Tidespring, así como helicópteros Merlin y aviones de reconocimiento para monitorear la actividad rusa las 24 horas del día mediante el uso de boyas de sonar.

This satellite image is of Russian naval base Olenya in the High North, along with their spy ship Yantar and specialist GUGI submarines before they departed port for UK waters.



These vessels are designed to survey underwater critical infrastructure during peacetime, then… pic.twitter.com/q6Sv00BTAV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 9, 2026

Operaciones en el Atlántico en un momento clave con distracciones en Medio Oriente

John Healey afirmó que esta operación encubierta buscaba aprovechar la atención internacional centrada en el conflicto en el Medio Oriente (la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos).

"Putin quiere que estemos distraídos con el Medio Oriente. No solo estamos exponiendo su operación, sino que le decimos que reconocemos a Rusia como la amenaza principal para el Reino Unido y la OTAN", declaró Healey.

Aunque no se reportaron daños físicos a las instalaciones, la preocupación radica en la vulnerabilidad de la red.



Datos: Más del 90% del tráfico de internet del Reino Unido depende de estos cables.

Más del 90% del tráfico de internet del Reino Unido depende de estos cables. Energía: El 77% de las importaciones de gas británicas provienen de Noruega a través de gasoductos submarinos como el Langeled.

Respuesta a críticas de Estados Unidos

La revelación de esta operación ocurre en un momento de tensión política, tras las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó los buques británicos como "juguetes viejos" y cuestionó la falta de activos del Reino Unido en el conflicto de Irán.

El secretario de Defensa británico rechazó estos comentarios, señalando que la capacidad de monitorear a los submarinos rusos con éxito es prueba de la vigencia y relevancia de su ejército.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no ha emitido comentarios inmediatos ante las acusaciones, aunque anteriormente Rusia ha negado cualquier interés en la infraestructura submarina británica.