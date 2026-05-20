¿Por qué el caso de Rocha Moya podría afectar las remesas de los mexicanos?

Hoy se cumplen 21 días de que Estados Unidos pidió detener y extraditar a Rubén Rocha Moya y sus compinches por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

21 días en que el gobierno se ha negado a entregarlos y, no solo eso, los tiene ocultos y protegidos en algún lugar.

Niegan que Rocha Moya tenga escoltas

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el gobernador de Sinaloa con licencia sigue en el estado y no tiene servicio de escolta de ninguna institución.

“El gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación; al momento está en su estado. No cuenta con servicio de escolta ni de ninguna institución del Gobierno de México. Tiene policía estatal; hasta donde tenemos entendido, la escolta corre a cargo del estado. Él, como gobernador con licencia, cuenta con un servicio de escolta, pero del estado; no tiene escolta por parte del Gobierno federal”, afirmó.

Entonces dicen que no lo protegen, ni a él ni a sus hijos, que salieron pitando junto con el padre y dejaron sus millonarias casas a toda prisa.

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Dicen que el morenista está en Sinaloa, pero lo único que se ha visto en ese estado en las últimas horas son cuerpos torturados y baleados con cartulinas de advertencia. Solo ayer dejaron un reguero con diez cadáveres. Pero a Rocha no se le ha visto caminando por ningún lado de Culiacán o Badiraguato.

La actitud del gobierno mexicano provoca que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siga apretando, y ahora con las remesas. La orden ejecutiva sobre integridad financiera del presidente Trump hará más difícil y caro el envío de remesas.

El foco está en evitar el millonario lavado de dinero del narco, pero claramente es una medida que se suma a la larga lista de advertencias del gobierno estadounidense.

Ahí están las acusaciones contra Rocha Moya y su banda; las amenazas de cerrar consulados, las presiones en la renegociación del T-MEC y las críticas por el uso faccioso del sistema judicial en México.

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El problema es que, por proteger a Rocha y al sistema corrupto de Andrés Manuel López Obrador, ahora pagarán justos por pecadores. Los mexicanos que trabajan duro en Estados Unidos tendrán que pagar más por enviar su dinero.

Apenas el año pasado les habían cargado un impuesto adicional. Pueden recurrir a medios alternativos, pero con el riesgo de perder sus dólares.