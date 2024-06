Renuncian candidatos a las presidencias municipales de Mazamitla y Tuxpan, Jalisco

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) confirmó la cancelación de las planillas integradas por el Partido Verde Ecologista Mexicano para la alcaldía de Tuxpan, y de la coalición Sigamos Haciendo Historia para la presidencia municipal de Mazamitla, tras la renuncia de última hora de algunos candidatos.

En redes sociales el alcalde de Mazamitla, Jorge Magaña, confirmó que renunció a la candidatura para buscar la reelección. Según la grabación, se trata de una decisión personal por lo que pidió comprensión a los habitantes del municipio, a quienes agradeció por su respaldo en las pasadas elecciones.

“El 10 de junio retomaré mis actividades como presidente municipal de Mazamitla para concluir con esta etapa de servicio que ustedes me encomendaron hace tres años. Les pido por favor no caer en falsas noticias o rumores, no echar culpas a nadie sin prueba alguna; sé que vienen cosas buenas para Mazamitla”, expresó.

Renuncia candidata a la alcaldía de Tuxpan, Jalisco

En el caso del municipio de Tuxpan, Jalisco, fue Miriam Zazueta, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quien declinó a su postulación a dos días de la jornada electoral. Sin embargo, no precisó el motivo de la decisión que tomó por sorpresa a las autoridades y sus seguidores.

“Esta decisión colegiada obedeció a que en ambos casos se presentaron ante la Oficialía de Partes del IEPC las renuncias de personas candidatas a munícipes integrantes de ambas planillas, mismas que fueron ratificadas por cada una de ellas, y ante la falta de presentación de sustitución de las candidaturas, las planillas de munícipes de Mazamitla y de Tuxpan quedaron incompletas con una sola una persona candidata registrada en Mazamitla y dos en Tuxpan”, explicó el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

En ambos casos, autoridades electorales añadieron que las marcas que se realicen en las boletas sobre ambas candidaturas, se considerarán como votos nulos.