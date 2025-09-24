Prisionero se fuga del Reclusorio Oriente de la CDMX; había sido detenido en febrero

Un reo violento, imputado por el delito de tentativa de homicidio, se fugó del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la CDMX y desató una intensa movilización y una investigación interna contra el personal de custodia. La ausencia del prisionero fue detectada la noche de este martes 23 de septiembre, durante el pase de lista rutinario.

Tras confirmarse la evasión, el Director del Reclusorio y los custodios en turno fueron presentados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades, mientras se analizan las cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió la fuga del criminal, identificado posteriormente como Marvin “N”, de 27 años de edad.

¿Qué pasó en el Reclusorio Oriente? “Desaparece” reo en pase de lista

La alarma se encendió en el penal de Iztapalapa cuando, al realizar el conteo nocturno de internos, el personal de custodia se percató de que un recluso no respondía. De inmediato se activó el protocolo de búsqueda dentro del penal, confirmando que la Persona Privada de la Libertad (PPL) ya no se encontraba en las instalaciones.

Ante la gravedad de los hechos, la Dirección General de Asuntos Internos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario inició una investigación para determinar si la fuga ocurrió por omisiones o complicidad del personal.

Como parte de este proceso, tanto el Director del Reclusorio Oriente como los custodios que se encontraban de guardia fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración y colaborar con las indagatorias, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

#TarjetaInformativa | La noche del martes 23 de septiembre, personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del #SistemaPenitenciario de la #SSC, alertó a las autoridades del Reclusorio Preventivo Varonil #Oriente que, durante el pase de lista, una persona privada de la… pic.twitter.com/eC1ZVeVuU5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 24, 2025

¿Quién es el prófugo del Reclusorio Oriente? Así apuñaló a vecinos en la Magdalena Contreras

El reo fugado había sido detenido apenas en febrero de este año en la alcaldía Magdalena Contreras, acusado de tentativa de homicidio. En ese entonces, fue señalado por haber lesionado con un cuchillo de cocina y un tubo a sus vecinos durante una riña.

Las autoridades ya realizan un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad del interior y el exterior del penal para reconstruir la ruta de escape del prófugo y determinar las fallas en los protocolos de seguridad que permitieron su evasión.

