Las alarmas se encendieron en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México (CDMX). Las dudas han surgido por saber cómo un reo que se encontraba internado aquí se escapó la noche del martes 23 de septiembre, pero ¿quién es el hombre que se fugó de esta cárcel ubicada en la alcaldía Iztapalapa?

Las autoridades han iniciado un operativo para dar con este peligroso hombre, quien ha sido identificado como Marvin Didier “N”, el cual logró evadir las instalaciones del penal al oriente de la CDMX, ubicado en

calle Reforma Oriente 100, colonia San Lorenzo Tezonco.

¿Quién es el reo que se escapó del Reclusorio Oriente?

Marvin Didier “N”, de acuerdo con los reportes policiales, es un hombre de 27 años de edad, pero ahora su rostro y nombre están en la mira de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que los buscan por su peligrosidad.

Se trata de un interno que estaba preso por el delito de tentativa de homicidio, y es que a principio de año fue acusado de agredir a dos de sus vecinos, en la alcaldía Magdalena Contreras.

El reporte establece que Marvin Didier “N” los golpeó con un tubo y un cuchillo el 13 de febrero en la Cuarta Cerrada de Higuera y Andador Azteca, en la colonia San Bernabé Ocotepec.

¿Qué pasó en el Reclusorio Oriente? Esto se sabe del reo que se fugó

Fue anoche que personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la SSC de CDMX, alertó a las autoridades del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente que, durante el pase de lista, una persona privada de la libertad no se encontraba. Era Marvin Didier “N”.

Las autoridades activaron el protocolo de búsqueda y se solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Asuntos Internos para las entrevistas con los custodios en turno e integrar la carpeta de investigación administrativa interna.

Custodios y el director del Reclusorio Oriente fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso.

En tanto, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia al interior y el exterior del centro penitenciario para la localización del reo que se escapó, así como para determinar el tipo de omisiones en los controles y supervisión que derivaron en su fuga, para de ese modo, ejecutar las sanciones y acciones de reforzamiento correspondientes.

