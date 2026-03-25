Le pide un vaso de refresco y de paso le roba: captan asalto a joven con discapacidad en Puebla

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento exacto en que un joven es víctima de un asalto dentro de un negocio de jarciería, ubicado en la colonia Santa Cruz Buenavista, en Puebla.

Aunque en el video no se observa la fecha en que ocurrieron los hechos, se presume que todo ocurrió la tarde del lunes 23 de marzo.

Captan asalto a tienda de la colonia Santa Cruz Buenavista, Puebla

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad, muestran a un hombre con camisa blanca y mochila entrando a la jarciería donde trabajaba la víctima, que se presume tiene una discapacidad.

En un primer momento, el sujeto aparenta ser un cliente más y le pide al joven un vaso de refresco. Mientras el trabajador le sirve en un vaso, el hombre permanece tranquilo.

Incluso, después de terminar de tomar todo el refresco, agradece y sale del local. El chico se queda solo, y nada parece fuera de lo normal.

Sin embargo, en un segundo corte del video se observa que el mismo sujeto regresa al negocio. Esta vez, de manera agresiva, amenaza al joven y le exige que se encierre en el baño.

“Te voy a dar un “cuetazo”, vete al baño” son parte de las palabras que se pueden escuchar. Esto hace que el joven, visiblemente asustado, corra a esconderse en el baño, mientras cojea.

Aprovechando que nadie lo ve, agarra el celular del dueño del negocio y se da a la fuga. Sí, todo a plena luz del día, sin que nadie lo detenga.

¿Hay personas detenidas por el robo en Santa Cruz Buenavista?

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este caso, aunque se espera que con las imágenes difundidas se pueda reconocer al agresor.

El robo ocurrió en un negocio ubicado sobre la avenida Insurgentes, una de las principales vialidades de la zona, por lo que los vecinos han solicitado reforzar la seguridad.

Por ahora, no existe confirmación oficial de avances en la investigación, ya que se desconoce si la víctima presentó una denuncia formal.

Inseguridad en Puebla: delitos que disminuyen en 2026

De acuerdo con cifras del primer bimestre de 2026, Puebla acumuló 12 mil 491 delitos del fuero común, lo que representa una disminución del 7.2 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 13 mil 458 casos.

A nivel nacional, Puebla no figura entre los estados con mayor número de delitos. La lista la encabeza el Estado de México, con 54 mil 33 casos.

En cuanto a robos, Puebla registró 4 mil 828 incidentes durante el mismo periodo. De estos, 279 ocurrieron en casa habitación, 914 fueron robos de vehículos, 552 de motocicletas y 522 a negocios, lo que muestra que los comercios siguen siendo uno de los blancos favoritos para estos ladrones.

