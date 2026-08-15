¿Otro bloqueo? Transportistas de la ANTAC analizan paralizar el país por varios días

Ante la inseguridad y casos de extorsión que enfrentan los transportistas, el presidente de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), David Estévez Gamboa, advirtió que ya se analiza realizar otro bloqueo para septiembre 2026.

El dirigente señaló que si no se cumplen sus demandas, existe una probabilidad de al menos un 80 % en realizar el paro nacional para septiembre 2026.

¿Cuándo será el nuevo bloqueo carretero de la ANTAC?

Por ahora, no existe una fecha exacta confirmada para el nuevo paro nacional, aunque la ANTAC adelantó que se está pensando realizarlo en septiembre, aunque aseguró que esta vez no será igual al de noviembre de 2025 o el de abril de 2026.

El dirigente también señaló que buscan realizar un paro de varios días con el fin de que el Gobierno federal atienda sus demandas y no se quede todo en palabras, denunciando que las carreteras de México se encuentran abandonadas.

¿Por qué los transportistas volverán a bloquear carreteras?

El principal reclamo de la ANTAC es la inseguridad que enfrentan los operadores de carga en las carreteras del país, ya que los choferes continúan siendo víctimas de asaltos, extorsiones, homicidios y desapariciones.

Entre las medidas que los transportistas consideran prioritarias se encuentra la creación de una Fiscalía Especializada en delitos cometidos contra transportistas y en carreteras, con la finalidad de que los casos puedan investigarse y tengan un seguimiento real.

Estévez Gamboa también ha cuestionado que, aunque en algunos puntos se han instalado arcos de seguridad y cámaras de videovigilancia, estas medidas no han sido suficientes para evitar los delitos contra los operadores.

Estas son las carreteras y estados que más preocupan a los transportistas

La ANTAC ha señalado de manera recurrente las autopistas que más suman reportes de ataques a operadores de transporte, entre ellos:



Estado de México

Puebla

Guanajuato

Jalisco

Veracruz

Dentro de estas agresiones, también se reporta que los transportistas suelen ser extorsionados durante los retenes instalados.

Por otra parte, el dirigente dio a conocer que existe una posibilidad de sumar a agricultores al paro nacional, aunque los detalles están próximos a definirse.