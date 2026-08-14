Protegió a su hija con su propio cuerpo: Fallece Vivian Aguilar tras explosión de pipa en Cuernavaca

Una tragedia marcada por el heroísmo de una madre concluyó de la peor manera ante la omisión y lentitud de las autoridades. Viviana Aguilar Zendejas falleció este jueves tras permanecer ocho días hospitalizada debido a las quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo, sufridas durante la explosión de una pipa de gas el pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca.

Al momento de la conflagración que dejó un saldo total de 21 personas lesionadas, la víctima no dudó en utilizar su propio cuerpo como escudo protector para cubrir a su pequeña hija de la onda expansiva y las llamas, logrando salvarle la vida a costa de la suya, mientras la menor continúa recibiendo atención médica en el hospital.

El acto heroico: Dio la vida para salvar a su hija del fuego

El sacrificio de Viviana retrata la magnitud de un siniestro que arrasó con el patrimonio de decenas de familias y que mantiene en luto a la capital morelense. Sin embargo, a más de una semana del estallido, la indignación social crece ante la flagrante falta de respuesta por parte de las autoridades y de la propia empresa responsable del vehículo cisterna. Hasta el momento, la gasera TOMZA opera en la total impunidad: no ha recibido sanción alguna por parte de los reguladores locales ni se ha hecho cargo de la cobertura de los gastos médicos, indemnizaciones o reparación de los daños materiales provocados a las víctimas.

¡Heroico rescate tras tragedia en #Morelos!



Carla, la joven de 15 años que protegió a su hermanita de 4 años tras la explosión de una pipa de gas en Cuernavaca, muestra un pronóstico favorable tras ser trasladada a un hospital en Galveston, Texas, donde médicos confirmaron que… pic.twitter.com/jn9YHokCa1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 11, 2026

Sin detenidos ni justicia: La omisión de la Fiscalía de Morelos

Por su parte, el actuar de las instituciones procuradoras de justicia deja al descubierto una indolencia sistemática. La Fiscalía General del Estado de Morelos no ha informado sobre la detención de los presuntos responsables ni ha presentado avances en las carpetas de investigación para deslindar la responsabilidad penal o administrativa de los involucrados.

Mientras la familia de Viviana enfrenta el dolor de su partida y vela por la pronta recuperación de su pequeña, la inoperancia institucional deja el caso en la impunidad total y expone el peligroso descontrol bajo el que circulan las unidades de transporte de combustible en las calles de la entidad.

