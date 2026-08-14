¿Cuál es la diferencia entre informe y carta de antecedentes no penales en Edomex?

Si vas a iniciar un nuevo empleo, ingresar a una corporación pública o tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México, es indispensable contar con el documento que valide tu historial judicial ante las autoridades. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) expide dos modalidades distintas según el destino de tu trámite: la Carta (Certificado) y el Informe de No Antecedentes Penales.

Aquí te explicamos al detalle la función de cada uno, sus costos y la documentación que debes reunir.

¿Qué es la carta de antecedentes no penales y para qué sirve en Edomex?

La carta, denominada oficialmente Certificado de No Antecedentes Penales, es un documento oficial que acredita si una persona cuenta o no con sentencias condenatorias firmes dictadas por órganos judiciales. Este trámite tiene un costo oficial de $153 pesos y su entrega es presencial en la cita agendada.

Su uso es obligatorio para gestiones de carácter formal e institucional, tales como:



Ingreso o contratación en instituciones gubernamentales o corporaciones policiacas .

. Trámites migratorios, asuntos en embajadas o procesos de apostillamiento (atendido exclusivamente en la sede central de Toluca).

¿Qué es un informe de antecedentes no penales y para qué sirve?

El Informe de No Antecedentes Penales es una constancia que permite verificar la situación penal de un ciudadano ante la justicia, pero con un carácter administrativo orientador. Este trámite es totalmente gratuito y se concluye de forma digital al descargar e imprimir el documento desde el sistema.

Se utiliza principalmente para trámites cotidianos y del sector privado, como:



Procesos de selección y contratación en la iniciativa privada (empresas).

(empresas). Expedición o renovación de licencias de conducir .

. Trámites administrativos diversos ante particulares.

¿Qué documentos se necesitan para el informe y la carta de antecedentes no penales en Edomex?

Para solicitar cualquiera de las dos constancias ante la Fiscalía mexiquense, deberás reunir la siguiente documentación en original y copia:



Clave Única de Trámites y Servicios (CUTS) del Estado de México. Identificación oficial vigente con fotografía (INE Comprobante de registro en línea (comprobante de cita). Formato Universal de Pago y comprobante de pago realizado de 153 pesos (aplica únicamente para el Certificado/Carta). Fotografías tamaño infantil (solo si el trámite se concluye presencialmente en los módulos de Atlacomulco, Tlalnepantla, Texcoco, Ecatepec, Jilotepec, Valle de Bravo o Tejupilco). Copia de la identificación oficial (INE) por ambos lados en caso de que el sistema detecte un registrado con homónimo.

¿Cuál es la diferencia entre informe y carta de antecedentes no penales?

La diferencia sustancial radica en el propósito legal, el precio y el método de entrega:

Mientras que el Informe es gratuito, se emite inmediatamente en línea y está enfocado en empleo privado o licencias de conducir, la Carta o Certificado cuesta 153 pesos, requiere atención presencial el día de la cita y se exige para puestos públicos, corporaciones policiales o trámites migratorios internacionales