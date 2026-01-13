“Es el peor ser humano del mundo": Mark Ruffalo explota contra Trump en los Golden Globes 2026

La elegancia de los Golden Globes 2026 se quedó a un lado, luego de que el actor Mark Ruffalo, conocido por su papel en Task y por su incansable activismo, brindó un mensaje directo al presidente estadounidense, Donald Trump . Fue durante su encuentro con la prensa donde el famoso dejó claro su punto de vista respecto al mandatario.

Ruffalo no solo se presentó para hablar de cine, sino para actuar como voz de protesta tras los recientes incidentes letales que involucran al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), convirtiendo su paso por la alfombra en un juicio público a la moralidad del gobierno actual.

Mark Ruffalo on Donald Trump: “The guy is a convicted felon, a convicted rapist, he’s a pedophile. He’s the worst human being in the world. If we’re relying on this guy’s morality then we’re all in a lot of trouble. I love this country and what I’m seeing here is not America” pic.twitter.com/3Iq50XzHIF — Marco Foster (@MarcoFoster_) January 12, 2026

Ruffalo alza la voz ante Trump

Visiblemente afectado, Ruffalo, dedicó su presencia en la gala a las víctimas de los recientes enfrentamientos con fuerzas federales.

El actor calificó a Trump como "el peor ser humano del mundo", recordándole al público sus antecedentes judiciales al llamarlo "delincuente convicto". Ruffalo expresó una profunda preocupación por el liderazgo del país, cuestionando que la moralidad de una sola persona sea la que dicte el rumbo de la nación más poderosa. Para el actor, la situación actual es "aterradora" y aseguró que lo que está viendo no representa el país que él ama.

Ruffalo llama "invasión ilegal" a intervención de Trump en Venezuela

El activismo de Ruffalo no se quedó en las fronteras de Estados Unidos. Durante sus declaraciones, denunció abiertamente lo que calificó como una "invasión ilegal" en Venezuela, afirmando que el gobierno de Trump ha ignorado por completo el derecho internacional.

Ruffalo acusó al presidente de actuar bajo sus propios impulsos y de mentir a través de su gabinete sobre la realidad de las operaciones militares en el extranjero, señalando que esta postura pone en riesgo la estabilidad global y la credibilidad de las instituciones estadounidenses.

Mark Ruffalo wears a pin to the “Golden Globes,”honoring Renee Good, who lost her life attempting to run over ICE agents.



Dudes a total clown. pic.twitter.com/2HhIB1SqpB — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) January 12, 2026

Ruffalo acusa a la Casa Blanca de "mentir"

El famoso también dirigió sus críticas hacia el resto del gabinete, mencionando específicamente al vicepresidente J.D. Vance . Ruffalo acusó a la administración de "mentir sobre lo que está pasando" en las calles de Estados Unidos y en los frentes de batalla.

Según su visión, el gobierno ha utilizado la desinformación para justificar la violencia de agencias como el ICE, creando una narrativa de autodefensa que, para el actor, choca frontalmente con la realidad de los hechos grabados en video por ciudadanos.

Protestas contra ICE durante los Golden Globes

El punto de partida de la furia de Ruffalo fue el caso de Renee Nicole Good , la mujer asesinada por un agente de ICE en Minneapolis. Al señalar su pin de "BE GOOD", el actor dejó claro que su presencia en la gala tenía como fin evitar que este nombre fuera olvidado.

Ruffalo conectó el destino de Renee con el de Keith Porter en Los Ángeles, argumentando que ambos son víctimas de un sistema que, bajo las órdenes de Trump, ha "aterrorizado" a las comunidades locales, convirtiendo la vida cotidiana en una zona de guerra para muchos civiles.

Mark Ruffalo and Wanda Sykes wear "be good" pins at the Golden Globes in honor of Renee Nicole Good, the Minneapolis woman fatally shot by ICE. pic.twitter.com/YPCMRtCdnC — USA TODAY (@USATODAY) January 12, 2026

Por qué Ruffalo rompió el protocolo en los Golden Globes 2026

Para finalizar, Ruffalo explicó por qué decidió romper el protocolo festivo de la noche. Aseguró que se sentía "un poco enfermo" de pretender que todo es normal mientras ocurren tragedias como las de Good y Porter. El actor hizo un llamado a sus colegas y a la sociedad en general a no quedarse callados, advirtiendo que depender de la "moralidad" de la administración actual es un peligro inminente.