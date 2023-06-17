¡Buenas noticias! Rescatan a Oliver, perrito de rescate mordido por una serpiente en Colombia

Colombia ha vivido muchas emociones en las últimas semanas. Desde la pérdida y glorioso rescate de cuatro niños perdidos durante más de 40 días en la selva del Amazonas que llevó al extravío de Wilson, perro rescatista que ayudó a la localización de los menores y que aún está desaparecido, hasta el rescate de Oliver, un perrito que fue mordido por una serpiente y ya fue localizado.

El Ejército Nacional informó que logró rescatar y salvar a Oliver, el can que fue mordido por una serpiente en la selva y que, para ellos, es un soldado más que trabaja en las tareas de estabilidad para garantizar la seguridad en Charras, municipio de Colombia.

La búsqueda no ha finalizado. Nuestra premisa: Ninguno se queda atrás. Los soldados continúan la operación para encontrar a Wilson.#PatriaHonorLealtad pic.twitter.com/a4mPVvCoPT — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 10, 2023

La búsqueda de Wilson, perro rescatista que fue pieza fundamental en el rescate de los cuatro niños que estuvieron más de un mes en la selva del Guaviare, luego de que la avioneta en que viajaban se estrellara, no para. Pero en este transcurso se dio otro rescate, el de Oliver, pastor belga malinois, que fue mordido por una serpiente en medio de las operaciones militares. La reacción de su guía fue crucial en esos momentos.

"Así como nuestros soldados se pueden ver afectados por circunstancias del clima, enfermedad o de pronto por acción de la amenaza, en esta ocasión uno de nuestros integrantes, un ejemplar canino, fue mordido por una serpiente; resaltamos la reacción de su guía, que le presta los primeros auxilios en el área, garantizándole su vida. Hoy, en manos profesionales, Oliver se encuentra en mejores condiciones", afirmó Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Brigada de Selva N.º 22.

Asimismo, aseguró que Oliver fue atendido por los especialistas y se encuentra en mejores condiciones. “El Ejército Nacional ratifica su compromiso en la protección de toda manifestación de vida, aún más de los fieles compañeros de nuestros soldados”, se lee en un comunicado.

¿Quién encontró a los niños de la selva?

Los niños de la selva fueron encontrados por elementos del Ejército mexicano con signos de deshidratación y con el cuerpo lleno de picaduras, a solo unos pasos de donde se estrelló su avioneta.