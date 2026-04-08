¡Milagro en Sinaloa! Rescatan con vida a trabajador tras más de 300 horas atrapado en Mina Santa Fe

Luego de más de 312 horas de trabajo continuo, autoridades lograron rescatar con vida a un trabajador que permanecía atrapado en la Mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 13:50 horas de este martes 7 de abril, cuando brigadas de rescate localizaron a Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango. Tras ubicarlo, se activaron de inmediato los protocolos para su extracción segura.

¿Cómo lograron encontrar al minero con vida en Sinaloa?

El rescate fue posible gracias al trabajo coordinado de un comando unificado integrado por corporaciones de seguridad, Protección Civil y fuerzas federales.

Durante días, los equipos trabajaron sin descanso en el bombeo de agua dentro de la mina, una de las principales dificultades para avanzar en las labores.

De acuerdo con autoridades, se logró un avance importante luego de sumar una manguera adicional al sistema hidráulico, lo que permitió aumentar la extracción de agua y reducir el nivel en el interior.

Esto facilitó que los rescatistas pudieran acercarse a zonas donde se tenía la esperanza de encontrar a los trabajadores atrapados.

¿Cuántos mineros siguen atrapados en la Mina Santa Fe?

Hasta ahora, las labores continúan para localizar a más trabajadores que aún permanecen dentro de la mina. Las brigadas se guiaron por la información proporcionada por el primer minero rescatado, José Alejandro Cástulo, quien dio pistas sobre el posible paradero de sus compañeros.

Autoridades estiman que en las próximas horas podría haber más resultados positivos, ya que el nivel del agua ha disminuido considerablemente tras mejorar el sistema de bombeo.

¿Cuál es el estado de salud de los mineros atrapados en El Rosario?

Aunque no se han dado detalles específicos sobre la condición de Francisco Zapata Nájera, se informó que recibirá atención médica inmediata tras su rescate, el hecho es que esto es prácticamente un milagro, después de cientos de horas atrapados y sobrevivir es un hecho insólito.

Protección Civil mantiene la esperanza de que los demás trabajadores también se encuentren con vida y puedan ser atendidos oportunamente una vez que sean localizados.