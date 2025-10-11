Policías salvan a adolescente a punto de saltar de un estacionamiento en plaza de Tlalpan; dejó carta póstuma

Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron frustrar un intento de suicidio, al rescatar a un adolescente de 16 años que se encontraba en la parte alta del estacionamiento de Galerías Coapa, un centro comercial ubicado en la alcaldía Tlalpan.

En el lugar se encontró una carta póstuma que el joven había redactado, la cual contenía instrucciones y un número de contacto de sus familiares; la escena de inmediato provocó una situación de emergencia por su inminente intención de arrojarse al vacío.

La intervención se activó gracias al personal de monitoreo de la plaza, quienes detectaron al joven en una “actitud inusual” y alertaron a las autoridades, según informó la policía capitalina a través de un comunicado.

Rescate en Galerías Coapa; así rescataron a joven de arrojarse

Los hechos ocurrieron en el centro comercial ubicado en el cruce de la Calzada del Hueso y Canal de Miramontes. Alertados por los monitoristas, los oficiales de la PBI subieron a la azotea del estacionamiento, donde encontraron al adolescente de 16 años ya en el barandal, listo para saltar.

En una rápida acción y aplicando protocolos de contención, los policías se acercaron, dialogaron con él y lograron ponerlo bajo resguardo, alejándolo del peligro.

Un joven que redactó su carta póstuma intentó saltar al vacío desde el techo de un centro comercial ubicado en las calzadas del Hueso y Miramontes, en Tlalpan.



El personal de vigilancia lo detectó en la zona del estacionamiento donde pretendió lanzarse en un barandal, pero lo… pic.twitter.com/C7fev9hExb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2025

Encuentran carta póstuma en adolescente que se intentó arrojar de centro comercial en CDMX

Una vez en un lugar seguro, los oficiales entablaron una conversación con el joven, quien les confesó que su decisión se debía a “problemas familiares”.

Durante la inspección del lugar, los policías encontraron una carta póstuma que el adolescente había escrito. En ella, había dejado instrucciones y un número telefónico, el cual fue utilizado de inmediato para contactar a su familia.

Momentos después, los padres del joven llegaron al centro comercial para hacerse cargo de la situación. Paramédicos que acudieron al sitio valoraron al adolescente y lo diagnosticaron clínicamente estable, sin lesiones físicas. Tras agradecer el apoyo de los oficiales de la PBI, la familia se retiró del lugar con el menor.