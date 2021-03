VIDEO: Denuncian envenenamiento en río de Cuetzalan, Puebla

“¡Pobres camaroncitos!”, lamentan pescadores en un video que ya circula en redes sociales, luego de que denunciaron envenenamiento del río Apulco, ubicado en el municipio de Cuetzalan, Puebla.

En la grabación, un hombre asegura ser pescador de la zona y acudió al río para cazar algunas especies, pero al llegar notaron que algunos camarones estaban en la orilla muriendo, a la altura de la comunidad de Cuauhtapanaloyan.

“Somos pescadores, pescamos de manera tradicional con arpón y anzuelo, venimos llegando al río Apulco y da la casualidad que echaron veneno en el río”, aseguró un hombre mientras enfoca partes del río en donde se observan a los camarones saltando.

Uno de los hombres asegura que desde hace varios años alguien acude al río para envenenar a las especies que habitan ahí.

Exhortó a los habitantes de Zacatipan, Xalitzintla y Tajkuilol, además de zonas aledañas a abstenerse a comprar camarones y acamayas, ya que posiblemente provengan del río Apulco envenenado.

“Los camarones chiquitos se están saliendo, esos ya se están muriendo”, dice otro hombre, quien toma algunos que ya están inmóviles.

“No sé qué pensamiento tiene esa persona que hace esto, no quisiera comer camarones… no sé si no tienen consciencia de lo que están haciendo, qué les pasa”, dijo el pescador.

“Para que se vuelva a recuperar son muchísimos años, están acabando con las especies que están en el río. Además de que todo lo que le echan son venenos fuertes que al organismo le hacen daño”, agregaron los pescadores, quienes estaban indignados por el envenenamiento.

Se desconoce si las autoridades locales han investigado el caso de supuesto envenenamiento del río Apulco en Cuetzalan.

