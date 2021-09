VIDEO: Residente compara música de JBalvin con un carrito de hot dog

Luego de que JBalvin abrió un debate sobre que los Latin Grammy no respetan el género urbano y de que pidió a otros cantantes no acudir a la ceremonia, el rapero Residente le respondió al reguetonero colombiano y calificó su música como un carrito de hot dog.

“No nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, criticó JBalvin, horas después de que se conocieran los nominados para la edición 22 de estos premios.

Después, Residente utilizó sus redes sociales para enviar una respuesta al intérprete de “Mi gente”, en un video en el que argumentó que él ha ganado 31 premios Latin Grammy a lo largo de su carrera.

“¿Yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando? Ayer vi que nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón. ¿Tú le vas a decir a Myke Towers que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los cojones?”, declaró Residente.

Como parte de su respuesta, el rapero ironizó con la música de JBalvin, al decir que era como si un carrito de hot dog quisiera ganar una estrella Michelin, distinción que se entrega a los mejores restaurantes del mundo.

José, tienes que entender, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, pero cuando quiere comer bien se van a un restaurante y ese es el que se gana las estrellas Michelin.

Como si se tratara de un consejo, le dijo que si quería estar nominado, tenía que “dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante”, o hacerlos con kobe beef, considerada como la carne de mejor calidad. “El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20”, añadió.

Por su parte, JBalvin compartió algunas fotografías en sus redes sociales en las que aparece junto a un carrito de hot dog, las cuales acompañó con un breve mensaje. “Sal y perrea”.

El salsero Rubén Blades queda en medio de la confrontación a JBalvin

Residente también señaló al reguetonero por llamar a los demás cantantes del género urbano para que no asistan a la premiación en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, a pesar de que este año la ceremonia estará dedicada a Rubén Blades, el “poeta de la salsa”.

“Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana y que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, arremetió el rapero, originario de Puerto Rico.

Antes de finalizar su video, Residente mencionó que el año pasado, JBalvin tuvo 13 nominaciones en los Latin Grammy, pero solo ganó un premio. “Ahí tú no pediste boicot, de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio, pero como te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, agregó.

Según medios internacionales, Residente y Visitante, con su agrupación Calle 13, son los artistas que más Latin Grammy han obtenido, de forma individual y por agrupación.

