Conoce un restaurante mexicano en Los Ángeles con 100 años de historia

Hace unos dias, el nombre de Alejandro y Rosa Borquez quedó plasmado en la intersección de la calle donde se encuentra el restaurante mexicano que fundaron hace 100 años en la Ciudad de Los Ángeles. Emigrados del estado de Sonora; su intención era tener un negocio familiar que les permitiera mantener a su familia mientras que Rosa hacía despliegue de su sazón único tradicional de la comida mexicana que era poco conocida y popular pero que a través de los años ha ido cobrando importancia y popularidad. El Cholo Cafe son los pioneros en introducir las enchiladas, los famosos nachos; receta creada por una mesera en 1959' chimichanga en 1961, burritos y demás.

“El secreto es empezar con una buena base y siempre hacer las cosas bien, quizá te va a costar más dinero hacer las cosas bien, pero todos los días debes levantarte y preguntarte si lo puedes hacer mejor” me platico Ron Salisbury quien a sus 90 años está al frente del negocio familiar en el que también trabajan varios nietos, que al igual que otras generaciones han crecido y aprendido que el trato a los clientes y empleados es tan importante como la calidad de la comida que se sirve.

Brandon Salbury dice la memoria de sus bisabuelos que tuvieron la visión compartir la comida mexicana está presente siempre ; “Toma mucha gente el permanecer 100 años, toma toda la comunidad y estamos muy orgullosos de ello; nuestro primer chef después de mi bisabuela es Joe Reina quien duró 50 años - empezó como lavaplatos y de ahí fue subiendo hasta que empezó a cocinar ".

Entrar en lo que parece una pequeña Hacienda Mexicana es hacer un recorrido por la historia de Estados Unidos y de Los Ángeles, en las paredes hay fotografías de celebridades que se convirtieron en clientes regulares ; cuando aún no era conocido Jack Nicholson pasaba muchas tarde en este lugar, y es que podía comprar un plato de frijoles de olla por 35 centavos en los años 70’s. “Hemos tenido personas que han llegado en limusina y otros que han llegado en transporte público, sin importar quien seas aquí se trata a todos como si fueran familia” me dice Ron.

Una Familia y una oportunidad para inmigrantes mexicanos

Son pocos los negocios que florecen a la par de sus empleados; Alma lleva 36 años trabajando en el restaurante mexicano, llegó como madre soltera de un niño de 2 meses sin tener experiencia, pidió una oportunidad, empezó barriendo y hoy es manager “cuando me ofrecieron el puesto de manager yo no quería porque yo decía cómo voy a ser la manager de mis amigos, pero Blair el hijo del dueño me dijo, oportunidades solo hay una, así que la tome y aquí estoy. Este trabajo me ha dado más familia, también he aprendido mucho, es una escuela” ella se siente orgullosa no solo porque ha podido mantener a sus hijos sino porque son primera generación en su familia que se gradúan de la universidad.

Oscar quien es originario de la Ciudad de México empezó como boss boy en 1988 y hoy es otro de los managers; dice Ron el dueño, además de su jefe es su amigo al igual que muchos de los clientes que crecieron con el lugar “tenemos clientes que son tres generaciones, viene el abuelo de 80 años quien venía cuando era niño y hoy sigue viniendo pero con sus nietos es ese concepto de familia y lo que Ron nos ha enseñado”.

Al igual que muchos negocios este restaurante también sufrió y tuvo bajas por la pandemia “teníamos empleados que llevaban 50 años aquí y que se jubilaron hace dos años por la pandemia, también tuvimos bajas desafortunadamente pero hay gente que desde que llegaron aquí, (Los Ángeles) este ha sido su único trabajo” Oscar está convencido que el buen trato que han recibido siempre, se traduce en la lealtad que el tienen al negocio y a la familia Salbury.

Podemos no tener la misma sangre pero somos familia nos ayudamos, porque somos importantes

Una de las satisfacciones más grandes y por lo que me siento tan orgulloso es que siempre los estoy retando a ser mejores, a trabajar mejor; tuvimos un programa de libros de psicología, historia, de todo porque me gusta leer, e hice una lista y los rete a leer y les pagaba 25, 50, 100 dls si leían un libro y me escribieran un reporte de dos páginas sobre lo que les había enseñado el libro " comenta orgulloso Ron quien busca seguir con el legado familiar y para honrar su Centenario ha lanzado una campaña para recaudar un millón de dólares que donará a los Hospitales de Niños del Los Angeles . “Es lo mínimo que puedo hacer, mis padres Aurelia y George me dieron una vida - más allá de lo que yo hubiera imaginado o sonar” de ahí que solo puedo dar la gracias.