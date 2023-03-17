Restaurante sirve platillos con desperdicios de comida en Suecia, ¿los comerías?

En la ciudad de Malmo en el sur de Suecia, se encuentra un restaurante que está causando sensación entre locales y extranjeros debido a que ha estado sirviendo a sus visitantes una serie de platillos preparados con desperdicios de comida (alimentos), todo con la finalidad de concientizar a los comensales acerca del problema de desechar alimentos que todavía se encuentran en buen estado para comer.

Ellinor Lindblom Mohlin y Erik Andersson Mohlin, copropietarios del restaurante, dejaron sus respectivos trabajos en un restaurante con estrella Michelin, para seguir su sueño y lanzar su establecimiento en el que por ahora solo se sirve el almuerzo. Al lugar en donde sirven estos platillos se llama "Spill", que en sueco significa -residuo-.

Desde mayo de 2018 comenzaron con esa idea de servir platillos con desperdicios de comida y desde entonces, este tipo de menú se planifica cada mañana en función de los desperdicios de comida.

Al recibir la entrega de parte de mayoristas y proveedores en la región de Skane, en el sur de Suecia, el equipo de cocina revisa los productos desde las 7:00 de la mañana, para ver si algún alimento ha caducado y no se puede servir, luego decide los platillos del día.

De lo contrario, los proveedores desecharían la carne, las verduras y otros ingredientes aunque sean seguros para comer, pero estén cerca de su fecha de caducidad o porque los ingredientes tengan imperfecciones que los hagan menos atractivos desde el punto de vista cosmético.

Lindblom Mohlin, copropietario del restaurante, señala que: "Queremos hacer un cambio, pero no somos políticos y no tenemos idea de cómo, y la única idea para nosotros es que lo presentemos como un ejemplo".

Spill solo sirve comidas preparadas con ingredientes que iban a ser desechados

Este concepto ha demostrado ser popular entre los comensales, por lo que la pareja planea abrir un segundo restaurante en la ciudad de Malmo, que también servirá comidas preparadas con desperdicios de comida.

Sofia Sundbom, una comensal en Spill dice que: "Trato de comer todos los días de una manera respetuosa con el medio ambiente y esta es una muy buena manera de hacerlo".

Conforme a Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea, en el año 2020 se generaron cerca de 57 millones de toneladas de desperdicios de comida, o 127 kilogramos por habitante, y agrega que se puede desperdiciar alrededor del 10 por ciento de los alimentos que se ponen a disposición de los consumidores.

Andersson Mohlin señala que: "No estamos salvando el mundo, en lo absoluto. Creo que estamos inspirando a los invitados, lo que puedes hacer con las cosas que van mal o algo así".