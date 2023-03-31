Reunión esta noche en Jucopo para definir si hay consenso en elección de consejeros del INE

Será a las 10 de la noche cuando se reúnan los siete coordinadores parlamentarios para definir si alcanzan o no un consenso para que los cuatro nuevos consejeros del INE sean electos por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión de la Cámara Baja.

Está previsto que sea en los primeros instantes de este viernes 31 de marzo cuando la resolución se lleve al pleno de San Lázaro, donde está previsto que si no hay acuerdo, la elección de los nuevos consejeros del INE se realice a través del método de insaculación, es decir, mediante sorteo.

Incluso hay un acuerdo sobre la forma en la que se realizará la insaculación, que establece que las secretarias de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados fungirán como escrutadoras y anunciantes del resultado del sorteo en cada una de las cuatro quintetas de aspirantes a ocupar un cargo en el INE.

Definen método de sorteo en Cámara de Diputados

Se prevé elaborar una boleta con el nombre de cada uno de los aspirantes que integran las quintetas. El acuerdo establece que la boleta será de tamaño media carta y en papel seguridad y contendrá el nombre del aspirante en letra Tahoma número 14, mismo que se doblará en cuatro partes y se depositará en un sobre blanco, cerrado.

También estipula que la urna transparente se instalará en el costado derecho de la tribuna con la vista hacia el pleno. El mecanismo para realizar el sorteo, contempla que la urna ser girará cuando menos en diez ocasiones y posteriormente se tomará de forma aleatoria un sobre, cuyo nombre y cargo se anunciará ante el pleno de la Cámara Baja.

Establecen mecanismos que evitan sospechas en el sorteo

Se prevé que para evitar sospechas en cada uno de los sorteos, los sobres no seleccionados se sacarán de la urna, se abrirán, se mostrarán y serán testados con dos líneas diagonales, con la palabra "sobrante".

El acuerdo para el procedimiento de insaculación para elección de los cuatro nuevos consejeros electorales establece que al finalizar el proceso de sorteo, la Mesa Directiva emitirá la declaratoria de elección por insaculación de los consejeros, misma que deberá ser notificada al INE, a la Cámara de Senadores, al Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Electoral.