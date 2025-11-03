En el marco de la celebración del 75 aniversario de Grupo Elektra, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, se subió al estrado para pronunciar un encendido discurso que trascendió lo empresarial. Visiblemente conmovido por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el empresario lanzó una dura crítica contra el Gobierno, al que calificó de “régimen corrupto e inepto”, y llamó a la “resistencia total” ante la inseguridad que azota al país.

Llegando a dar un discurso importante frente a mi gente… esto no puede seguir así!!! pic.twitter.com/rrxajvWUpr — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 3, 2025

Violencia azota al país y el autoritarismo amenaza a la sociedad

Salinas Pliego inició su intervención lamentando el entorno de violencia que se vive en México, señalando directamente al crimen organizado y la inacción gubernamental.

“80, 100 muertos al día. ¿Qué puede ser más importante que eso? Es un día de tristeza también por el entorno que se nos viene encima”, expresó el empresario, manifestando su preocupación por el asesinato de Carlos Manzo, a quien calificó de hombre valiente.

¡Felicidades @ElektraMx por tus 75 años de éxito!🎉@RicardoBSalinas, presidente de @gruposalinas, y su esposa @MLMSalinas, estuvieron presentes en el festejo de Elektra, que ha equipado a millones de hogares mexicanos.



📹 | @Galicia_Edgar pic.twitter.com/XphVWEdaAb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 3, 2025

Con un tono firme, el presidente de Grupo Salinas aseguró que ni él ni sus empresas se dejarán vencer por el autoritarismo o la represión, advirtiendo que los mexicanos hoy están “indefensos” y que sus fuentes de trabajo están “bajo riesgo”.

“La actitud es resistencia total, resistencia total. Vamos a defender lo nuestro frente a los parásitos. No vamos a conceder nada ante esta minoría rapaz... Vienen por lo que es nuestro, y saben qué: no nos vamos a dejar, nada”.

“El gran corruptor": Salinas Pliego critica al régimen

En un ataque frontal contra el Gobierno, Salinas Pliego afirmó que el nivel de corrupción e ineptitud actual no tiene precedentes, y para ello se puso su sombrero.

“Ellos, los que están en el poder, este régimen corrupto ya les vimos la cara, ya sabemos quiénes son, ya sabemos de qué medidas son chiquitos y saben qué: nosotros tenemos la verdad de nuestro lado, nosotros tenemos la razón de nuestro lado y nosotros tenemos el bien de nuestro lado, y ellos no, son unos corruptos y son unos ineptos, no saben lo que están haciendo, por eso el sombrero.

El empresario comparó el ambiente actual con el de administraciones pasadas, como la de Luis Echeverría y José López Portillo: “Estos hombres parásitos, lo que habían hecho era chuparle la sangre al país hasta dejarlo hecho un esqueleto”.