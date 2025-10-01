El próximo 6 de octubre, Ricardo Salinas Pliego y Juan Miguel Zunzunegui presentarán “La Revolución de la Libertad”, un proyecto que busca despertar conciencia en los ciudadanos sobre el valor de la libertad y la importancia de protegerla.

Este recorrido histórico pretende cuestionar las ideologías utilizadas por muchos gobiernos para adoctrinar a las nuevas generaciones, y ofrecer herramientas de pensamiento crítico para reconocer los desafíos que enfrenta México en la actualidad.

Una invitación urgente a defender lo más valioso: la libertad

De acuerdo con los creadores, la libertad es lo único que otorga divinidad al individuo, ya que detrás de cada derecho conquistado y de cada posibilidad de una vida mejor, existe la lucha constante de los ciudadanos libres.

“La Revolución de la Libertad” plantea que los mexicanos no deben olvidar que las conquistas sociales y las oportunidades actuales no son concesiones del poder, sino el resultado de una batalla ciudadana que se debe continuar defendiendo.

El proyecto también busca ofrecer una reflexión sobre los retos que enfrenta el país en temas de libertad, justicia y democracia. A través de un viaje por la historia, Salinas Pliego y Zunzunegui invitan a los espectadores a reconocer que la verdadera revolución es la que garantiza los derechos individuales frente a cualquier forma de autoritarismo.