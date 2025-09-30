María Zamora, indígena Guarijío de Sonora, es una de las muchas personas que siguen esperando las promesas de desarrollo y justicia hechas a los pueblos indígenas. A pesar de los anuncios y planes gubernamentales, su comunidad enfrenta pobreza, abandono y falta de acceso a servicios básicos, lo que ha obligado a varias familias a migrar en busca de una vida mejor.

Engañaron a los pueblos indígenas de Sonora

“No, pues nos hablaron muy bonito, muy bonito nos hablaron, pero pos no más, así estamos, somos muchas personas, muchas familias que estamos igual”, dijo María Zamora, indigena Guarijío.

Es originaria de la Tribu Guarijío-Macurawe, habitan la Sierra Madre occidental, al sur de Sonora, un pueblo que a pesar de las adversidades no deja de danzar, en 2022 recibieron una visita llena de promesas.

“Nos da mucho gusto estar aquí y poder recibir de ustedes la propuesta del Plan de Justicia del Pueblo Guarijío, les adelanto que vamos a cumplir con los compromisos”, mencionó Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México

Los planes de justicia pretendían resolver las demandas históricas de los pueblos originarios, la protección de su territorio y cultura, el acceso a vivienda, alimentación, salud, trabajo.

Pero aseguran, no funcionó, “Ya puedo comprometerme y decirles que vamos a transferir los recursos para mejorar los caminos, vamos a entregar esos recursos a Alfonso Durazo”, dijo Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México

Y estos son sus caminos, en época de lluvias transitar por aquí es imposible, solo hay hospitales en la ciudad, imagine usted el traslado en una emergencia médica.

Siguen los altos niveles de pobreza en México

Pueblos que siguen incomunicados con altos niveles de pobreza, marginación y abandono. Así muchos migran buscando una mejor vida y poco a poco, se va perdiendo la lengua, la cultura, las tradiciones.

“Que era uno de los propósitos que prometió también AMLO, que si alguien salía afuera de su comunidad, iba a salir por gusto, no por necesidad. Sin embargo, eso no se está viendo aquí, pues”, mencionó Héctor Zayla, gobernador tradicional Guarijío-Macurawe.

Fue el caso de esta familia, han abandonado su tribu, lo que ha implicado separarse entre ellos. “No hay trabajo, nada, no hay, somos como 50 familias que estamos allá y pues batalloso para, para poder dejar que viajen mis hijas lejos, porque nosotros nos quedamos trabajando allá, para que ellos estén bien, para que terminen el estudio también”, mencionó Martha Buitimea, indígena migrante.

“Sí, pues Andrés Manuel dijo primero los pobres, y aquí estamos, esperando todavía mejorar, las esperanzas no se pierden, nosotros las tenemos pérdidas”, dijo María Zamora, indígena Guarijío.

Una deuda histórica con los pueblos originarios, que en vez de ser saldada, sigue creciendo.