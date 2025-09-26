Un medio nacional reveló que el senador de Morena, Adán Augusto López, habría recibido millones de pesos a través de una red de transferencias vinculadas con empresas fantasma y recursos públicos que no aparecen en su declaración patrimonial.

El legislador, conocido por sus polémicas declaraciones y por sus vínculos señalados con líderes del crimen organizado, negó rotundamente las acusaciones y aseguró que todos sus ingresos fueron reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El desmentido del senador

Durante una conferencia, López rechazó las revelaciones periodísticas al calificarlas de “absolutamente falsas”. Aclaró que sus ingresos acumulados en 2023 y 2024 suman 78 millones de pesos, los cuales asegura haber declarado formalmente.

“No, es que yo dije que en el 24 tenía cincuenta y tantos y que en el 23 tuve 26 millones de pesos. Si suman, dan la cantidad de los 78 millones de pesos que declaré al SAT”, explicó el legislador. Aunque buscó detallar sus cifras, por momentos el senador parecía enredarse en explicaciones y documentos, lo que generó más dudas que certezas sobre el origen de su fortuna.

Herencia y cuentas en Estados Unidos, asegura Adán Augusto

López también reveló que parte de sus recursos provienen de una herencia familiar. Señaló que, tras un juicio en Estados Unidos, recibió depósitos en bancos como Wells Fargo y PNC, con sede en Houston, Texas. Además, aseguró que mantiene otro litigio relacionado con fondos y un departamento en esa misma ciudad, propiedades que atribuye a la herencia de sus padres.

“Recibí dos pagos producto de una herencia de mi padre. Actualmente, tenemos otro juicio por un depósito que nuestra madre mantuvo en Estados Unidos”, detalló.

Defensa política y cuestionamientos

El senador aprovechó la polémica para reforzar su liderazgo en la coordinación de Morena en el Senado, minimizando las críticas sobre su cercanía con Hernán “N”, conocido como “Comandante H”, a quien designó en su momento como secretario de Seguridad en Tabasco.

“No me siento mal por haberlo nombrado, dio resultados”, declaró López. Finalmente, reconoció que existen expedientes de la Fiscalía en los que aparece mencionado, aunque intentó restarles valor al señalar que se tratan de “filtraciones” que no prueban su responsabilidad. “Este documento es real, pero no quiere decir que sea una verdad”, puntualizó.