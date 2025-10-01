La revolución de la Libertad: más allá de las ideologías
La Revolución de la Libertad: descubre como ideologías y sistemas de control buscan limitarla; aprende a defender lo más valioso que tenemos, nuestra verdadera libertad.
La libertad está en juego y conocer sus desafíos es más crucial que nunca. En La Revolución de la Libertad, Ricardo Salinas y Juan Miguel Zunzunegui nos guían en un viaje histórico e intelectual para cuestionar ideologías y sistemas de control que buscan limitar nuestras voces y derechos.
A través de esta serie documental, se explorarán cómo las decisiones del pasado han moldeado a nuestras sociedades y qué significa ser realmente libre en el mundo actual. Este análisis invita a las personas a reflexionar, debatir y valorar lo más valioso que tenemos: nuestra libertad.
"No hay mayor locura que no saber ser libre o feliz… y esa es la triste historia de México." En el nuevo adelanto del documental, @RicardoBSalinas y @JMZunzu cuestionan el rol del Estado, el poder y sus límites.
"No hay mayor locura que no saber ser libre o feliz, y esa es la triste historia de México". No te pierdas el próximo 6 de octubre esta oportunidad única para comprender los desafíos que enfrenta México y aprender cómo defender aquello que nos define como individuos: nuestra verdadera libertad.