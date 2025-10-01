La libertad está en juego y conocer sus desafíos es más crucial que nunca. En La Revolución de la Libertad, Ricardo Salinas y Juan Miguel Zunzunegui nos guían en un viaje histórico e intelectual para cuestionar ideologías y sistemas de control que buscan limitar nuestras voces y derechos.

A través de esta serie documental, se explorarán cómo las decisiones del pasado han moldeado a nuestras sociedades y qué significa ser realmente libre en el mundo actual. Este análisis invita a las personas a reflexionar, debatir y valorar lo más valioso que tenemos: nuestra libertad.

El poder, ¿protege o somete?



"No hay mayor locura que no saber ser libre o feliz… y esa es la triste historia de México." En el nuevo adelanto del documental, Ricardo Salinas y Juan Miguel Zunzunegui cuestionan el rol del Estado, el poder y sus límites.



