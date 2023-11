Ricardo B. Salinas responde a señalamientos sobre supuesto adeudo de impuestos

Una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador presionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva un litigio en contra de Grupo Salinas, pero ahora incluso aumentó la cifra que supuestamente debe el corporativo al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Horas más tarde, el presidente de Grupo Salinas,Ricardo B. Salinas Pliego, respondió y aclaró algunos puntos sobre el litigio que inició en 2007 y ahora se encuentra en manos del Poder Judicial, instancia a la que el mandatario federal nuevamente criticó por no resolver el asunto.

“El presidente se volvió a referir a nuestro grupo como un grupo que es evasor, que no ha pagado impuestos y ya le subió, la semana pasada eran 25 mil millones de pesos y ahora son 26 mil millones de pesos... Amargamente se quejó de que es un asunto añejo y que por qué no se ha resuelto, eso también quisiera yo saber, yo no manejo el Poder Judicial, nosotros estamos argumentando ante los jueces que esos impuestos son un invento, que no proceden y que por eso no vamos a pagar”, explicó.

Pide Ricardo Salinas Pliego establecer prioridades a gasto del Gobierno

El empresario Ricardo B. Salinas Pliego aprovechó su participación en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para recomendar a las autoridades establecer prioridades sobre el uso de los recursos públicos.

Hoy tuve un día súper ocupado y divertido. Primero el evento de la SIP, luego un simposium de maestros de los planteles Azteca y finalmente reunión con un grupo de @Kybernus!

Me siento muy satisfecho de ver lo logrado y de seguir en esta cruzada por la libertad y la verdad! pic.twitter.com/73aIlJ4ymN — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 11, 2023

Esto al recordar que el gobierno de México gasta mucho y en proyectos que no son prioritarios debido a las necesidades que existen en el país. Como ejemplo, citó el Tren Maya, obra en la que se ha gastado más de 605 mil millones de pesos, recursos que, dijo, se podrían implementar en otros sectores.

“Entonces el presidente dice que 26 mil millones de pesos es mucho, pues para él no son tantos si lleva gastados 605 mil en el Tren Maya”, cuestionó ante más de 300 representantes de los medios de comunicación de América y México que se reunieron para hablar sobre la libertad de empresa y expresión.

Sistema educativo fuerte, la llave de la libertad

Ricardo B. Salinas Pliego mencionó que el gobierno debió utilizar los recursos destinados a obras de infraestructura para mejorar las condiciones de los maestros en todo el país, esto al recordar que un sistema educativo fuerte es la llave para la libertad.

“Qué necesidad había de hacer un tren cuando podía haber reforzado los ingresos de los maestros. Eso es un país de mentiras, no se vale, es muy fácil actuar de manera electorera, pero la verdad no se puede esconder, nuestro sistema educativo está en muy malas condiciones y el dinero se está gastando en otras cosas que no deberían ser prioridad, eso también hay que decir”, concluyó.