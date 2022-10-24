El Partido Conservador confirmó que Rishi Sunak será el nuevo Primer Ministro de Reino Unido, tras ganar las votaciones por el liderazgo de esta fuerza política y luego de la renuncia de Liz Truss.

El jefe del Comité Conservador 1922 dijo que Rishi Sunak, es exministro de Economía, fue el único candidato propuesto para liderar el Partido Conservador británico.

JUST IN: @RishiSunak has been elected as the Leader of the Conservative Party pic.twitter.com/Oa52WWwFck — Conservatives (@Conservatives) October 24, 2022

Previo a las votaciones sonaba el nombre de Sunak como favorito para ganar, sobre todo después de que Boris Johnson se retiró de la contienda manifestando que el Partido necesitaba unidad.

Johnson afirmó que había conseguido el respaldo de 102 legisladores, pero que no logró convencer a Sunak ni a la otra aspirante, Penny Mordaunt, para que se unieran “por el interés nacional”.

Mordaunt se retiró de la contienda este lunes y agradeció el respaldo que recibió de los miembros de su partido. “Todos le debemos al país, a los demás y a Rishi unirnos y trabajar juntos por el bien de la nación”, detalló en un comunicado.

“Como resultado, ahora hemos elegido a nuestro próximo Primer Ministro. Esta decisión es histórica y demuestra, una vez más, la diversidad y el talento de nuestro partido. Rishi tiene todo mi apoyo”, añadió.

¿Quién es Rishi Sunak, el próximo Primer Ministro británico?

Sunak se convirtió en ministro de Economía en la era de Boris Johnson, justo cuando la pandemia de Covid-19 golpeaba el país, en ese contexto desarrolló un exitoso plan de permisos.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

Anteriormente fue analista de Goldman Sachs y con la elección de este día, se convertirá en el Primer Ministro británico de origen indio. Su familia emigró a Reino Unido en los años 60, para ayudar a su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.

Rishi Sunak estudió en la Universidad de Oxford y en la de Stanford, donde conoció a su esposa Akshata Murthy, cuyo padre es el multimillonario indio N. R. Narayana Murthy, fundador del gigante de la subcontratación Infosys Ltd.

