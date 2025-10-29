¿Qué es la APEC y por qué el líder de BTS le habló a los líderes mundiales?

¡Momento histórico! El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), presenció una escena inédita cuando RM, líder de BTS, la agrupación de K-Pop más famosa del mundo, subió al estrado a dar un discurso sobre la sensación global de este género musical.

Por primera vez en la historia de la APEC, una estrella de K-Pop se dirigió a presidentes y altos ejecutivos, convirtiéndose en el epicentro de la agenda global.

¡El K-Pop en la geopolítica! Así fue la participación de 'RM', líder de BTS, en la APEC

Kim Namjoon, mejor conocido como RM, destacó la importancia de la diversidad como fuerza impulsora del éxito global del K-Pop, pidiendo a los líderes mundiales brindar mayor apoyo financiero a este sector cultural, así como a las y los artistas.

"El K-Pop no es solo un género musical, es un paquete completo de 360 grados que abarca música, baile, actuación, estilo visual, narración de historias, videos musicales e incluso redes sociales", afirmó durante su participación.

La estrella de K-Pop, de 31 años de edad, aseguró que la cultura y el arte son fuerzas poderosas que conmueven los corazones, además de transmitir mensajes de diversidad y resonancia.

RM se convierte en el primer artista K-Pop en participar en la APEC

La presentación de Kim Namjoon, integrante de BTS, fue titulada como "Industrias culturales y creativas en la región APEC y el poder blando de la cultura K", y se realizó en sel segundo día de la cumbre de Directores Ejecutivos de APEC 2025 en Gyeongju, provincia de Gyeongsang del Norte.

RM se convirtió en el primer artista K-Pop en dar un discurso en la Cumbre de Directores Ejecutivos de APEC, marcando un momento histórico que muestra la influencia global del género musical surcoreano.

¿Qué es la APEC y por qué es importante?

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), es el principal foro económico gubernamental de la región, convirtiéndose en un espacio de dialogo y cooperación que agrupa a las 21 economías más dinámicas del mundo.

A esta reunión acuden los presidentes, ministros y líderes empresariales, para discutir y establecer políticas que faciliten el movimiento de bienes, servicios y capital.

La cumbre de tres días que se celebra este año en Gyeongju, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Corea, se extiende hasta el viernes bajo el lema oficial "Puente, Negocios, Más Allá".

¿Por qué el líder de BTS habló con los líderes mundiales?

Entre las razones por las que RM, líder de BTS, fue invitado a la Cumbre de Directores Ejecutivos de APEC 202 se debe a que el K-Pop y BTS se han convertido en una fuerza económica y cultural masiva, la cual es denominada por Corea del Sur como "soft power".