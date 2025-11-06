Usuarios se roban a “Zafiro” el gato cobrador de los camiones morados en Puebla

¡Se lo roban! El pequeño “Zafiro”, más conocido como el gato cobrador de los camiones morados en la ciudad de Puebla, fue robado por los mismos usuarios del transporte público.

Su dueño reportó que se lo llevaron cuando viajaba a bordo de su unidad, además detalló que se lo llevaron aproximadamente a la altura de Santa Mago y precisó que el animal está enfermo, por lo que espera que se lo puedan devolver.

¿Dónde está "Zafiro? Dueño menciona que está enfermo

De acuerdo con la denuncia del conductor, una persona malintencionada habría bajado al felino durante el trayecto, a la altura de Santa Mago , aprovechando un momento de descuido.

El hecho ocurrió mientras la unidad realizaba su recorrido normal, y desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de "Zafiro".

¿Y 'Zafiro'? 🐱🔍 El popular michi cobrador de la ruta de "Los Morados" fue ROBAD0, de acuerdo con el propietario, el gato presenta complicaciones de salud. pic.twitter.com/6cuxE1xJ1J — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) November 4, 2025

"Zafiro" es un gato doméstico de pelaje claro que se había convertido en toda una figura querida entre los usuarios del transporte público, ya que muchas personas lo reconocían por viajar tranquilo en la parte delantera del camión.

Su presencia era constante y alegre: varios pasajeros solían tomarle fotos, acariciarlo y compartir en redes sociales momentos junto a él, convirtiéndolo en una especie de “mascota colectiva” de la ruta.

Ya buscan al gato "Zafiro", robado en Puebla

El dueño del animal compartió que "Zafiro" tiene cuidados especiales y requiere medicación, por lo que su desaparición no solo representa una pérdida emocional, sino también un riesgo para su salud.

Tras conocerse el caso, decenas de usuarios y vecinos se unieron para difundir su búsqueda, compartiendo publicaciones, fotografías y mensajes de apoyo con la esperanza de que el felino pueda regresar pronto a casa.

Roban al gato cobrador “Zafiro” de los camiones morados en Puebla|Captura de pantalla

En algunas colonias cercanas incluso se han pegado carteles con su imagen, donde se solicita el apoyo de la ciudadanía y se ofrece una recompensa a quien proporcione información verídica que ayude a localizarlo.

Dentro del cartel de búsqueda, tiene el teléfono donde se pueden comunicar cualquier cosa relacionada con "Zafiro": número 22-13-59-66-53.

