Choferes de CDMX cobran nueva tarifa de transporte público sin cumplir reglamento

El 31 de octubre de 2025 el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) sorprendió a los capitalinos con un aumento al pasaje mínimo al ajustar la tarifa del transporte público, pero para ellos los conductores se comprometieron a cumplir un reglamento.

Sin embargo, hay unidades de transporte público que si bien comenaron a cobrar ya el nuevo precio al pasaje mínimo, lo hacen sin cimplir las medidas que se acordaron y que, de acuerdo con el gobierno de CDMX, para que el ajsute tarifario se aplique, los choferes deben cumplir con el acuerdo.

Aumento al transporte público en CDMX: ¿incrementa la tarifa pero no la calidad del servicio?

¿Cuánto aumentó el pasaje en CDMX? Nueva tarifa para transporte público

El ajuste a la tarifa del transporte público se aplicó para las unodades en su modalidad de ruta y corredor. El incremento autorizado quedó en $1.50 pesos (un peso con cincuenta centavos M.N.).

La nueva tarifa se dio a conocer luego de que transportistas anunciaron un bloqueo masivo en CDMX para exigir un aumento a la tarifa del pasaje, como en el Estado de México.

¿Qué reglamento deben cumplir los choferes tras aumento a la tarifa en CDMX?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) observó que en la Ruta que corre de Metro Universidad en la Línea 3 a destinos como Hospital de Pemex, Boulevar de la Luz, Periférico y Metrobús Perisur, entre otras paradas, las unidades están operando sin las optimas condiciones acordadas.

Por ejemplo, los camiones no tienen a la vista las plcas, el número de la Ruta, vidrios polarizados, sin cámaras, botón de auxilio y no están limpios. ¿Y tú, has visto alguna anomalía en las unidades?

¿Incrementa la tarifa pero no la calidad del servicio?



Unidades del #TransportePúblico de la #CDMX ya cobran la nueva tarifa, pero lo hacen sin cumplir el reglamento que se acordó con las autoridades.



El aumento al pasaje, argumentó el gobierno, es para que el servicio de transporte público mejore, pero con ello, los transportistas se comprometieron a cumplir el siguiente reglamento:



Portar licencia para conducir Tipo “C” vigente y visible

Retirar vidrios polarizados

Contar con seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad en operación

Exhibir el número de placa en la cromática de la unidad

Realizar revisiones periódicas en luces, puertas, pasamanerías, llantas y frenos

Asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad con los que cuenta la unidad (cámaras, botones de auxilio y GPS).

Los conductores deberán portar un uniforme conformado por pantalón oscuro y camisa blanca

Mantener las unidades en condiciones óptimas de limpieza

Participar en programas de capacitación para las y los operadores de las rutas.

Concesionarios y permisionarios deberán exhibir de manera permanente en lugares visibles de los vehículos, terminales y bases, la tarifa autorizada, o de lo contrario la actualización no tendrá efecto alguno.



Pasaje en CDMX: nueva tarifa del transporte público

TARIFA AUTORIZADA - CORREDORES - $9.50 pesos



La tarifa nocturna de las 23:00 horas a las 06:00 horas del día siguiente 20% más a la establecida

TARIFA AUTORIZADA - AUTOBUSES

- Primeros 5 Kilómetros

$8.50 pesos

- Más de 5 kilómetros

$9.50 pesos

La tarifa nocturna de las 23:00 horas a las 06:00 horas del día siguiente 20% más a la establecida

TARIFA AUTORIZADA - MICROBUSES Y VAGONETAS

- Primeros 5 kilómetros

$7.50 pesos

- De 5 a 12 kilómetros

$8.00 pesos

- Más de 12 kilómetros

$9.00 pesos

La tarifa nocturna de las 23:00 horas a las 06:00 horas del día siguiente 20% más a la establecida

