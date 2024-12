Roban perro pomerania mini durante atraco a camioneta en SLP; lo buscan con urgencia

¡Se roban perro pomerania! Su viaje a San Luis Potosí (SLP) se convirtió en una pesadilla . Al llegar a la capital potosina, una familia decidió hacer una parada para desayunar en un restaurante ubicado en la colonia Lomas del Tecnológico. Durante unos breves minutos, su perrito, un miembro más de la familia, se quedó esperándolos en el coche mientras se aseguraban de que pudiera ingresar al local; sin embargo, al regresar por él, después de aproximadamente 15 a 20 minutos, se encontraron con una terrible sorpresa.

¿Cómo ocurrió el robo del pequeño ‘Tori’, el pomerania mini que fue robado en atraco de camioneta?

“Alrededor de las 12:00 y 12:30 horas, antes de llegar a mi hotel, hice check-in; después, vine al restaurante para ver si podíamos desayunar, nada más bajé a tomar mi nombre, porque había mucha gente en espera, salimos, yo venía con mis dos niños, mi esposo, salimos y el vidrio de la camioneta estaba quebrado, de inmediato, me doy cuenta de que no estaba mi perro y mi bolsa; realmente la bolsa no me interesa, lo que me interesa es mi perro”, explicó la dueña del perrito.

Familiares suplican a la sociedad cualquier información para dar con el paradero de ‘Tori’

Ahora, su familia está destrozada, anhelando oír noticias sobre el pequeño miembro que fue robado de su vehículo.

“Es un miembro de la familia y, pues, realmente lo queremos como a un hijo. Mis hijos, pues en realidad están conmovidos y les pido su apoyo, brindamos alguna recompensa a quien sepa de él; es un pomerania color arena, se llama ‘Tori’, es color arena, es chiquito, no es pomerania grande, es un pomerania pequeñito, yo soy de las personas que cuida a los animales, entonces, les pido que me ayuden a recuperarlo, por favor”, agregó la mujer afectada.

Para lograr encontrar al miembro de la familia, solicitan la ayuda de la ciudadanía, esperando que alguien pueda darles información sobre el paradero del pequeño ‘Tori’, un pomerania mini de color arena que tiene apenas 1 año y medio.