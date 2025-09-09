La justicia también va por los socios y personas relacionadas con las empresas Mefra Fletes y AMOL por el tráfico ilegal de hidrocarburos en México. Hay una orden de aprehensión pendiente contra cuatro personas, entre ellas Roberto Blanco Cantú, el llamado “Señor de los Buques”.

Un documento en poder de Fuerza Informativa Azteca (FIA) revela que por este caso también le siguen de cerca los pasos a Tadeo Amaya Olvera, José Isabel Murguía Santiago y a José René Tijerina Mendoza.

Un mega almacén de combustible robado se localizó en la colonia La Escondida de Reynosa, #Tamaulipas; se aseguraron un millón 802 mil 650 litros de hidrocarburo.



Se incautaron también nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 tanques de almacenamiento de acero conocidos como frac… pic.twitter.com/b4eC6C7pTI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 26, 2025

Exjuez es detenido por contrabando de diésel

En la orden de captura también se incluye a Anuar González Hemadi, el exjuez detenido recientemente por contrabando de diésel.

Todos ellos estarían implicados en el decomiso de 8 millones de litros de hidrocarburo, el 27 de marzo pasado, en el kilómetro 100 de la carretera Rosarito-Ensenada.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó al día siguiente que tras una orden de cateo se aseguró dicha cantidad tras recibir denuncias ciudadanas sobre un predio que era utilizado para el almacenamiento y manejo ilegal de combustible, ubicado en la autopista Rosarito – Ensenada, en el kilómetro 100, en la colonia El Sauzal, en el municipio de Ensenada.

¿Quiénes son personajes ligados con el tráfico ilegal de hidrocarburos en México?

José Isabel Murguía Santiago es socio de Mefra Fletes; además, es hermano del expresidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascención Murguía Santiago, quien está preso por el tema del Rancho Izaguirre al ser acusado de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Otro socio de esta empresa es José René Tijerina Mendoza. La investigación sostiene que, junto con Roberto Blanco Cantú, Murguía Santiago y Tijerina Mendoza, se hicieron socios de Mefra Fletes el 20 de marzo de 2019.

El cuarto implicado es Tadeo Amaya Olvera, de la empresa AMOL; también es señalado de participar con Mefra en el tráfico ilegal de hidrocarburos, junto con su hermano Cristian Noé. Finalmente, el exjuez Anuar González fue nombrado administrador único de Mefra Fletes y hoy es el único que está tras las rejas.