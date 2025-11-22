VIDEO: Provocan incendio y roban una escuela primaria al poniente de Culiacán, Sinaloa

La mañana de este viernes inició con un duro golpe para la comunidad educativa de la primaria Emiliano Zapata, ubicada en la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán, Sinaloa, cuando provocaron un incendio dentro del plantel.

Queman escuela primaria en Sinaloa

El plantel fue blanco de un violento acto de vandalismo: delincuentes ingresaron durante la madrugada, saquearon varias áreas y posteriormente incendiaron una de las aulas, dejando a su paso daños materiales y la escuela cubierta de cenizas.

De acuerdo con información del propio personal docente y administrativo, trabajadores de la institución fueron los primeros en percatarse del siniestro alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando llegaron para iniciar la jornada.

Al ingresar, notaron humo en la zona de la dirección y descubrieron que el área estaba ardiendo, además de que faltaban diversos objetos y mobiliario.

¿Qué se llevaron durante el saqueo en la primaria en Sinaloa?

Según el inventario preliminar, los responsables sustrajeron al menos seis aires acondicionados, tres computadoras, dos proyectores, dos impresoras, así como utensilios de cocina y otros equipos necesarios para el funcionamiento diario del plantel.

El incendio, provocado tras el robo , consumió papelería, dañó mobiliario y dejó el suelo cubierto de restos calcinados.

Vecinos de la zona también habrían alertado sobre el fuego durante la madrugada, aunque fue el personal escolar quien formalizó el reporte al número de emergencias.

Minutos después, elementos policiacos y agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron a la escuela para iniciar las investigaciones, recabar evidencias y determinar la forma en que los responsables ingresaron y operaron dentro del inmueble.

Incendian colegio privado en Culiacán, Sinaloa

Este hecho ya había ocurrido, pero en un colegio privado. La noche del lunes 17 de noviembre se registró un incendio en un colegio privado del sector poniente de Culiacán, luego de que sujetos estrellaran un vehículo contra el portón principal y le prendieran fuego antes de escapar.

Con el fin de salvaguardar la integridad de los alumnos y del personal administrativo, la escuela anunció que las clases se realizarán a distancia.

