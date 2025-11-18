Incendian colegio privado en Culiacán, Sinaloa; sujetos estrellan vehículo y le prenden fuego

La violencia en Sinaloa no para. La noche del lunes 17 de noviembre se registró un incendio en un colegio privado del sector poniente de Culiacán, luego de que sujetos desconocidos estrellaran un automóvil contra el portón principal y le prendieran fuego antes de escapar.

Con el fin de salvaguardar la integridad de los alumnos y del personal administrativo, la escuela anunció que las clases se realizarán a distancia.

Sujetos prenden fuego en colegio privado de Culiacán, Sinaloa

De acuerdo con autoridades, los hechos ocurrieron poco antes de las 23:00 horas, cuando cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo Nissan March llegó hasta el inmueble ubicado en las calles Río Quelite y Manuel Bonilla.

De un momento a otro, los agresores estrellaron la unidad de manera intencional contra el portón. Posteriormente, descendieron y rociaron con gasolina el coche hasta que se prendió en llamas.

Mientras la fachada poco a poco se iba quemando, los sujetos abordaron otro vehículo que ya los esperaba y huyeron rápidamente, sin que hasta el momento se tenga información de su paradero.

Segundo ataque intencionado contra el colegio en Culiacán

Tras el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán llegaron al sitio para sofocar las llamas que se extendieron desde el vehículo hasta la fachada del plantel.

El automóvil utilizado quedó totalmente calcinado, mientras que el lugar presentó daños severos, principalmente en el área de la cochera y el acceso principal.

Como todas las actividades dentro de la escuela a habían terminado, nadie resultó herido. Sin embargo, las autoridades investigan, ya que el vehículo tenía reporte de robo.

Cabe recordar que apenas el pasado 2 de noviembre la misma escuela fue blanco de otro hecho violento. En esa ocasión, sujetos desconocidos arrojaron un artefacto explosivo contra el plantel, lo que también generó daños materiales.

|Redes sociales.

Clases serán virtuales tras el ataque en Sinaloa

Mediante un comunicado, la institución informó que las clases continuarán de manera virtual mientras se realizan reparaciones y se garantiza un entorno seguro para alumnos, docentes y personal administrativo.

Las investigaciones continúan para determinar si ambos ataques están relacionados y qué grupo o individuos se encuentran detrás de estas agresiones.