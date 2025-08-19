Cae menor y cómplice tras violento robo de tenis en Monterrey; amenazan a víctima con navajas

En el centro de Monterrey, dos jóvenes, incluido un menor de edad, fueron detenidos tras interceptar a un peatón, agredirlo y amenazarlo con navajas para cometer un violento robo de unos tenis. Las cámaras de seguridad, y la rápida intervención policial, permitieron capturar a los delincuentes cuadras más adelante con el calzado robado.

¿Cómo ocurrió el violento robo en Monterrey?

El asalto se registró en el cruce de Colegio Civil y la calle Reforma, después de que la víctima, un joven de 27 años, fue interceptada por dos hombres armados con navajas.

Según el relato del afectado, los agresores lo golpearon y le exigieron que entregara sus tenis. La agresión fue breve, pero violenta, y ocurrió frente a transeúntes que observaron la escena con preocupación.

En imágenes registradas por cámaras de seguridad, y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales, se observa cómo, este par de delincuentes, sin ningún miedo a la ley y a plena luz del día, atacan a su víctima para robarse el botín.

Rápido operativo culmina en detención de delincuentes

Gracias al seguimiento de las cámaras del C4 y al reporte inmediato de la víctima, los presuntos responsables fueron localizados cuadras más adelante, en Cuauhtémoc y Treviño.

Los delincuentes atrapados por las autoridades municipales fueron identificados como Luis Alfonso F., de 27 años, y Gerardo Alexander R., un menor de 17 años. Ambos fueron arrestados con los tenis robados y dos cuchillos cada uno, instrumentos con los que habían intimidado al joven.

Los oficiales de la Policía de Monterrey, que realizaban vigilancia en la zona, acudieron tras recibir la llamada de auxilio.

Tras la detención, los jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía y puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. Por ahora, se desconoce si habrá más detenciones relacionadas con este asalto.

