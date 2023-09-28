VIDEO: Tiroteos en Róterdam dejan varios muertos; detienen a un sospechoso

Este jueves 28 de septiembre ocurrieron dos tiroteos en la ciudad de Róterdam a las afueras de un Centro Médico y en una casa cercana, de acuerdo con la policía de Países Bajos.

La policía de Róterdam detalló que un sujeto sospechoso de 32 años de edad quedó arrestado después de que había recibido un reporte de disparos contra el Centro Médico de Róterdam, así como contra una casa habitación.

Ambulancias colocadas a las afueras de la zona de un tiroteo en Róterdam, Países Bajos.|Reuters.

Las autoridades agregaron que también ocurrieron incendios en ambos lugares y aún no está clara una cifra de personas lesionadas en cada sitio.

Algunos videos compartidos en redes sociales muestran a los agentes de la policía local pidiéndole a los estudiantes que escaparan de la zona, mientras algunos policías con armas largas llegaban al lugar. Mientras que otro video tiene a un hombre esposado y vestido con lo que parecían ser pantalones de camuflaje.

#ÚLTIMAHORA | Se reporta tiroteo en el Centro Médico de la Universidad Erasmus en #Rotterdam, Países Bajos.



De manera preliminar se sabe de dos #muertos y que el agresor sería un #estudiante de la institución académica.#TiroteoDelDía pic.twitter.com/Pn4aNDlSD2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 28, 2023

Dos horas más tarde, la policía dijo que se habían producido múltiples muertes y que se estaba informando a los familiares de las víctimas. Las autoridades agregaron que no tenían indicios de un segundo atacante y programaron una conferencia de prensa.