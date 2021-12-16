Rover Perseverance descubre que lava pudo formar rocas en Marte

El rover Perseverance hizo un “descubrimiento sorprendente” relacionado con el lecho de roca de Marte, el cual se habría formado a partir de lava volcánica, confirmó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA, el rover de seis ruedas que aterrizó en el planeta rojo en febrero pasado, lo habría hecho sobre rocas de origen volcánico.

El descubrimiento tiene implicaciones para comprender y fechar con precisión eventos críticos en la historia del cráter Jezero, así como el resto del planeta.

Los investigadores del JPL también consideraron que las rocas del cráter pudieron tener interacción con el agua en varias ocasiones, y que algunas contienen moléculas orgánicas.

Cristales en las rocas de Marte confirman presencia de lava

Antes de que el rover Perseverance aterrizara en Marte, el equipo científico de la misión buscó explicaciones sobre el origen de las rocas en el área del cráter Jezero, una de ellas apuntaba que se habrían formado por la acumulación comprimida de partículas minerales transportadas por un antiguo sistema fluvial.

El equipo también consideró que su formación era consecuencia de los flujos de lava que se elevaron a la superficie desde un volcán marciano ahora extinto.

Surprise! @NASAPersevere scientists discovered the bedrock beneath the rover likely formed from red-hot magma. The discovery has implications for understanding and accurately dating critical events in Jezero Crater's history – as well as the rest of Mars. https://t.co/GqcZog61Rf pic.twitter.com/4JlPPtPjve — NASA JPL (@NASAJPL) December 16, 2021

Ken Farley, científico del Proyecto Perseverance, reconoció que el equipo comenzaba a desesperarse por no tener una respuesta concreta; sin embargo, el rover hizo el hallazgo que les dio mayores detalles sobre el suelo rocoso de Marte.

“Nuestro instrumento PIXL pudo ver bien el parche desgastado de una roca del área apodada ‘South Séítah’ y todo quedó claro: los cristales dentro de la roca proporcionaron la pistola humeante”, agregó.

El científico de Caltech en Pasadena, California, detalló que el taladro al final del brazo robótico del rover Perseverance trituró superficies de roca, lo que permitió que el instrumento PIXL hiciera el estudio correspondiente.

El pasado 12 de noviembre, PIXL analizó la roca “Brac” que se tomó en el sur de Séítah, los datos mostraron que estaba compuesta por grandes cristales de olivino, envueltos en cristales de piroxeno, los cuales crecieron y se asentaron en un magma que se enfría lentamente, por ejemplo, un flujo de lava espesa.

“Luego, la roca fue alterada por el agua varias veces, convirtiéndola en un tesoro que permitirá comprender mejor el periodo en el que el agua era más común en su superficie y revelar la historia temprana de Marte”, dijo Ken Farley.

La NASA expuso que todavía es necesario confirmar si la roca, rica en olivino, se formó en un lago de lava espeso que se enfrió en la superficie de Marte, o bien, en una cámara subterránea que quedó expuesta por la erosión.

