Rusia lanza misiles contra civiles en Ucrania, al menos 23 muertos

Al menos 23 personas han muerto y otras 28 han resultado heridas en un ataque de tropas de Rusia con misiles contra un convoy de civiles que llevaban ayuda humanitaria a Zaporiyia o acudían a recoger a familiares para huir de la región, según ha informado el gobernador de Ucrania de la provincia.

Tres misiles han caído poco después de las 07:00 sobre una explanada usada como punto de encuentro de quienes intentan acceder al territorio ocupado por Rusia para llevar ayuda o recoger a familiares y los que salen de él.

El jefe de la Autoridad Militar Regional de Zaporiyia, Oleksandr Staruj, ha detallado que "el enemigo ha lanzado un ataque con cohetes contra un convoy humanitario que salía de un centro regional"

Staruj ha subrayado en una serie de mensajes en su cuenta en Telegram que "los civiles estaban haciendo fila para abandonar el territorio temporalmente ocupado, recoger a sus familiares y llevar ayuda". "Los trabajadores de los equipos de rescate, médicos y todos los servicios relevantes están trabajando en el lugar".

Impacto de los misiles contra Ucrania

Un misil había dejado un cráter en el suelo cerca de dos filas de vehículos.

La policía y los trabajadores de emergencia acudieron al lugar del ataque con misiles, cuyo impacto arrojó trozos de tierra al aire y roció los vehículos con metralla. Las ventanas de los vehículos, en su mayoría automóviles y tres camionetas, volaron.

Los vehículos estaban repletos de pertenencias, mantas y maletas de los ocupantes

Varias personas que se encontraban dentro de sus vehículos fallecieron.

Un gato muerto yacía junto al joven en el asiento trasero.

Dos cuerpos yacían en una minivan blanca frente con las ventanas rotas y los costados perforados con metralla.

Una mujer que se identificó como Nataliya dijo que ella y su esposo habían estado visitando a sus hijos en Zaporiyia, Ucrania.

Rusia niega haber atacado deliberadamente a civiles

Rusia, que invadió Ucrania el 24 de febrero en lo que llama una operación militar especial, niega haber atacado deliberadamente a civiles, aunque sus ataques han devastado pueblos y ciudades de Ucrania.

El atentado se produce cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, se prepara para una ceremonia de firma en Moscú para anexar Zaporiyia junto con las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón.

En tanto, Vladimir Rogov, un funcionario en Moscú, Rusia, culpó a los "militantes ucranianos" por el ataque, informaron los medios estatales rusos.

