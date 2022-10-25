Tribunal de Rusia confirma condena a Brittney Griner por drogas

Un tribunal de Rusia confirma la condena de nueve años de prisión para la exestrella del baloncesto estadunidense, Brittney Griner por tráfico de drogas.

Este martes (25 de octubre de 2022), un tribunal ruso desestimó el recurso de la estrella estadunidense de baloncesto de la WNBA, Brittney Griner, contra una condena de nueve años de cárcel por posesión y contrabando de (drogas), cartuchos de vapeo que contenían aceite de cannabis.

Brittney Griner y sus abogados habían pedido la absolución o por lo menos una reducción de su condena, que consideran desproporcionada en relación con el delito y contraria a la práctica judicial de Rusia.

Sin embargo, el presidente del tribunal de Rusia señaló que el veredicto se mantenía "sin cambios", salvo el cómputo del tiempo de prisión preventiva como parte de la condena.

La basquetbolista estadounidense #BrittneyGriner pasará 9 años de cárcel en Rusia por posesión y contrabando de drogas, luego que un tribunal rechazó su recurso de apelación. @AztecaNoticias#AhoraMás con @UrielEstradaTV pic.twitter.com/R7r8PLVV9Y — Ahora Más (@ahoramasoficial) October 25, 2022

Hace casi 8 meses que detuvieron a Brittney Griner en Rusia

La dos veces medallista de oro olímpica, fue detenida el pasado 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú, una semana antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania, por lo que su caso se ha visto inevitablemente envuelto en el contexto de la consiguiente crisis en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Elizabeth Rood, encargada de negocios de Estados Unidos en Moscú y quien asistió a la vista, calificó la condena de "excesiva y desproporcionada".

WATCH: U.S. diplomat Elizabeth Rood gives update after Russian court rej... https://t.co/vA85dnHVmx via @YouTube — Mike Billington (@Billington_Book) October 25, 2022

Tribunal de Moscú mantiene condena de Brittney Griner por contrabando de drogas

El fiscal del Estado señaló que la sentencia de Griner (ocurrida el pasado cuatro de agosto), de nueve años en una colonia penal era "justa", pero Alexander Boykov, uno de sus abogados, le dijo al tribunal que: "Ningún juez, con la mano en el corazón, dirá honestamente que la sentencia de nueve años de Griner se ajusta al derecho penal ruso".

Aunque Brittney Griner se disculpó por lo que dijo que era un error honesto, al igual que en su juicio original, diciendo: "No tenía intención de hacerlo", y pidió al tribunal que tuviera en cuenta el hecho de que se había declarado culpable.

Brittney Griner ha señalado que ella utilizó el cannabis medicinal para aliviar el dolor de una serie de lesiones deportivas. Cabe señalar que tanto el uso recreativo como el medicinal se encuentran prohibidos en Rusia.