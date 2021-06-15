Por resistirse a la vacunación, Rusia repunta en contagios de Covid-19

La lenta vacunación contra Covid-19 en Rusia debido a que la población se rehúsa a aplicarse la dosis correspondiente, ha provocado un repunte de contagios en el país.

Por cuarto día consecutivo, este lunes Rusia registró un aumento en el número de casos de Covid-19, con 14 mil contagios, de los cuales, cerca de la mitad de ellos son en Moscú.

Por ese motivo, el alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, decretó conceder vacaciones con goce de sueldo hasta el lunes 21 de junio a todos sus habitantes, con la intención de frenar el crecimiento de las nuevas cepas del coronavirus.

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Al respecto, este sábado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intentó convencer a la población de vacunarse contra el Covid-19. Además, la Iglesia Ortodoxa Rusa ha declarado que vacunarse no es pecado, con la intención de fomentar la aplicación del fármaco.

“A decir verdad, es un fenómeno habitual que nuestra gente sea tan cautelosa respecto a procedimientos similares, pero después de que 18 millones de personas se han puesto una dosis y no ha habido ningún caso de efectos secundarios graves, creo que es una prueba convincente de que hay que vacunarse”, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Vacunación contra Covid-19 en Rusia

De acuerdo con datos oficiales, alrededor de 18 millones de personas en Rusia han recibido al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19, lo que equivale al 12 por ciento de la población total, una cifra por debajo de la necesaria para conseguir la inmunidad de grupo.

Para fomentar la vacunación en Rusia, la alcaldía de Moscú anunció como un estímulo cinco automóviles que rifará entre las personas que reciban la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 esta semana.

Sin embargo, como consecuencia del repunte de contagios de Covid-19, el país ha implementado una nueva serie de restricciones como limitar el horario de restaurantes, así como cerrar espacios de entretenimiento y esparcimiento.

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