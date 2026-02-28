Marcha por la Paz en Aguililla, Michoacán, tierra donde nació “El Mencho”

Tras una ola de violenci, bloqueos, vehículos calcinados y tensión por la muerte de “El Mencho”, decenas de habitantes salieron a las calles de Aguililla, Michoacán durante la Marcha por la Paz.

La movilización fue una caravana encabezada por el obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, acompañado por sacerdotes de la Diócesis de Tierra Caliente. Aunque el ambiente sigue siendo delicado, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército brindaron seguridad desde calles aledañas, sin intervenir directamente en el contingente.

¿Por qué hubo una caravana por la paz en Aguililla?

La caminata arrancó alrededor de las 4:30 de la tarde en el Colegio Parroquial y recorrió varias cuadras hasta llegar al templo del municipio, donde se celebró una misa poco después de las 5:00 pm.

El padre Gilberto Guevara explicó que la procesión ya estaba planeada por el 60 aniversario del Colegio Parroquial. La visita del obispo estaba prevista para oficiar misa, pero ante el contexto de violencia, se decidió aprovechar el recorrido para pedir paz.

“Es una procesión por el Colegio, pero se aprovecha la situación para pedir paz”, comentó. También reconoció que hay expectativa e incertidumbre por los posibles funerales del personaje conocido como “El Mencho”, aunque hasta ahora no hay información oficial al respecto.

Aguililla no es cualquier lugar en esta historia. Es la tierra que vio nacer a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien nació el 17 de julio de 1966 en la comunidad de El Naranjo de Chila.

Violencia en Aguililla tras la muerte de “El Mencho”

La caravana ocurrió después de días intensos. Entre domingo y lunes, presuntos integrantes del CJNG reaccionaron a la muerte de su líder con ataques e incendios en Aguililla.

Habitantes contabilizan más de 50 vehículos incendiados, entre camiones de carga que fueron atravesados y quemados para bloquear caminos, así como autos particulares que estaban estacionados frente a viviendas. También fueron incendiadas oficinas públicas y negocios.

Entre los inmuebles dañados están una sucursal del Banco del Bienestar, una oficina de la Secretaría de Finanzas estatal y dos pequeñas terminales de autobuses, que son prácticamente el único medio de transporte público para salir del municipio.

La violencia no se quedó solo en la cabecera municipal. También alcanzó las localidades de El Naranjo de Chila y El Aguaje, esta última conocida históricamente por su relación con el narcotráfico en los años 70.

Operativos y bloqueos en Michoacán

De acuerdo con la Guardia Civil de Michoacan, se registraron bloqueos con vehículos incendiados en al menos 50 de los 113 municipios del estado, luego del operativo realizado en Jalisco donde murió “El Mencho”.

El martes, más de 200 agentes de la Guardia Civil y de la Fiscalía estatal llegaron a Aguililla con vehículos blindados para comenzar a retirar unidades quemadas y reabrir la carretera Apatzingán–Aguililla, la principal vía de comunicación de la zona.

Mientras las autoridades trabajan en restablecer el tránsito y la seguridad, la imagen que quedó en Aguililla fue la de una procesión que avanzaba entre calles marcadas por el humo y el miedo. No fue una marcha política ni una protesta; fue una comunidad tratando de recuperar un poco de calma en medio del caos.

